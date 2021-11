La Sinfónica Provincial de Santa Fe brindó otro concierto a sala llena

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe actuó por segunda vez en el año, conducida en esa oportunidad por el Maestro brasileño Silvio Viegas –quien en las últimas horas se convirtió en el nuevo director titular del organismo musical, cargo que comenzará a ejercer en el 2022–, en un concierto que también contó con la participación como solista de Lilia Salsano, pianista estable del agrupamiento.Una vez más, el lugar del encuentro fue la sala principal del Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, en la ciudad de Santa Fe, espacio que volvió a exhibir una ocupación total del aforo habilitado por las autoridades.El concierto comenzó con la Obertura Las Bodas de Fígaro y continuó con el Concierto para piano y orquesta Nº 20 en re menor, K. 466, las dos obras de Wolfgang Amadeo Mozart.En la segunda propuesta, la pianista Lilia Salsano, joven prestigiosa que ostenta reconocimiento internacional, referente de su generación y destacada promotora de su instrumento, demostró su estatus en el teclado, maravillando a toda la audiencia que coronó su performance ovacionándola de pie.Salsano ofreció un bis y, acto seguido, los integrantes de la orquesta le rindieron reconocimiento a un ex integrante que llegó al final de su carrera como músico estable en el 2020, el violinista Gustavo Gasparotti, quien recibió los aplausos del público y una cálida despedida de sus compañeros.La última obra del programa fue la Sinfonía Nº 4 en si bemol mayor, Op. 60 de Ludwig van Beethoven. Tanto en esa pieza, como en las dos anteriores, se pudo ver a un director ya comprometido con su trabajo, concentrado en su función, dando cátedra de excelencia.Vale decir que en el Concierto de Mozart la atención se centró necesariamente en Salsano, pero Viegas vibró detrás del piano con batuta en mano, invitando a los músicos a sentir el pulso compartido de la música de la solista.Finalizada la sinfonía se dio por concluido el evento y, con reverencias, el público despidió a la Sinfónica y a su próximo director titular.Es el director principal de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais (Brasil) y maestro de dirección orquestal en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue director principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Río de Janeiro y director artístico interino del mismo teatro por ocho años.Tiene en su currículum más de treinta óperas, entre ellas El Holandés Errante, Porgy and Bess, L'Italiana en Algeri, Le Nozze di Figaro, Carmen, Romeo y Julieta, Lucia Di Lammermoor, Otello, Falstaff, Il Guarany, Salomé y Tosca.Como invitado, dirigió varias orquestas como la Arena de Verona, la Sinfónica de Roma, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, la Sinfónica del Sodre, la Filarmónica de Montevideo y las más prestigiadas Orquestas de Brasil.Pianista argentina, destacada de su generación, formada con los maestros Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi. Se especializó y recibió consejos de importantes maestros de su país y del exterior.Premiada en certámenes nacionales e internacionales, se presenta frecuentemente en festivales y conciertos como solista, con orquestas e integrando agrupaciones camarísticas, en Europa, Reino Unido, Sudamérica y Estados Unidos. Se destacan sus recitales durante el “Festival Martha Argerich” (Buenos Aires), el "Echoes Festival of Classical Latin Music" (Londres) el “SONUS International Music Festival” 2020 y 2021 (USA) y el “Festival Piazzolla 100" (CCK- CABA).Apasionada embajadora de la música argentina y latinoamericana, es la primer pianista argentina en grabar las Obras Integrales para piano de Carlos Guastavino y Virtú Maragno. Realizó numerosos estrenos mundiales, incluyendo piezas dedicadas especialmente a ella.Egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), es pianista titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe y docente en el Liceo Municipal de Santa Fe.