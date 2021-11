Empresarios reclaman por "consensos básicos"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Tras las elecciones legislativas del domingo, cámaras empresarias de amplios sectores de la producción y los servicios salieron ayer a reclamar a la dirigencia política "consensos básicos" para reactivar la economía y solucionar "problemas estructurales" que afectan a toda la sociedad.Con distintas posturas y visiones de la realidad, las entidades del empresariado coincidieron en un punto: es necesario que Gobierno y oposición logren, primero, un diálogo, y luego, acuerdos indispensables para que el país salga del estancamiento.Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que agrupa a hipermercados y compañías de servicios, hasta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), apuntaron directamente a la conformación de propuestas que estén dirigidas hacia un sólo propósito: recuperar el aparato productivo y el mercado laboral.La CAC hizo un llamado a la dirigencia política y empresaria a abocarse a "los problemas estructurales que los argentinos arrastramos desde hace mucho tiempo y bloquean nuestro desarrollo" y pidió encontrar "consensos básicos" entre todos los actores de la sociedad civil."Si bien el adoptar las políticas necesarias para ello es facultad del Gobierno, la entidad está convencida que los distintos actores de la vida pública podemos y debemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance para superar las múltiples dificultades que el país padece", señaló la cámara.Agregó que "trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil en general estamos en condiciones de acercar propuestas a las autoridades correspondientes, articular acciones y alcanzar consensos básicos, pensando no solo en la coyuntura actual sino también -y sobre todo- en el mediano y en el largo plazo"."Pobreza, escasa creación de empleo, elevada presión impositiva, falencias logísticas, insuficientes exportaciones, dificultades en materia de importación, industria del juicio laboral, inestabilidad macroeconómica, inseguridad, deterioro educativo y tantas otras cuestiones exigen medidas urgentes, cuyos frutos posiblemente no se visibilicen por completo en lo inmediato, pero que es necesario encarar sin más demora", advirtió la CAC.Dijo que "dada la complejidad de los temas señalados, y habida cuenta de la importancia de que las medidas que se definan se sostengan en el tiempo, la CAC considera que su diseño debería convocar a los diversos sectores, como así también que sería especialmente valioso que se lograran acuerdos mínimos en torno a ellas, a fin de garantizar su continuidad"."La entidad manifiesta públicamente su posición a favor de que, finalizado el proceso electoral, se avance con estos espacios de diálogo, a fin de implementar satisfactoriamente las políticas que nuestro país urgentemente necesita", remarcó.Mario Grinman, presidente de la cámara, pidió "dejar de lado el tema de los vencedores y vencidos y sentar a todos los sectores sociales, empresarios, sindicales y académicos, a ver cómo podemos bajar la crispación de la sociedad y trabajar en lo que la sociedad reclama. En primer lugar, la inseguridad".CAME, por su parte, destacó que resulta "necesario que la política se ponga de acuerdo para poner en marcha la economía"."Estas elecciones marcan una nueva conformación del Congreso de la Nación que debería llevar necesariamente a un acuerdo político de todas las fuerzas, oficialistas, opositores y entidades sindicales para llevar acuerdos mínimos que generen un horizonte de previsibilidad", indicaron desde la entidad.Reclamaron también dejar "de lado egoísmos y personalismos para pensar en forma mancomunada en sacar adelante al país de esta situación de crisis que tanto nos impacta. Es una condición necesaria que la política se ponga de acuerdo para poner en marcha la economía".En declaraciones periodísticas, el dirigente industrial José Urtubey aseguró que "buscar el equilibrio macro es el principal desafío y seguramente marzo va a ser el mes bisagra para ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)"."Y, sin lugar a dudas, el principal tema de la agenda pública es lograr un acuerdo para pasar del asistencialismo al pleno empleo y creo que ahí hay coincidencia", destacó.Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, sostuvo que "en lo inmediato, debemos darle ejecutividad al equipo de gestión del Gobierno"."Las cosas se van diluyendo y posponiendo y todos nos terminamos convenciendo de que estamos en tránsito a la elección de 2023, pero tenemos un problema grave. Históricamente, no recuerdo una situación tan delicada en términos de lograr estabilizar la situación socioeconómica", graficó.