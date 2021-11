Con más tranquilidad que el domingo por la noche y con los rostros de felicidad por lo conseguido, los concejales electos por el oficialismo, Martín Racca, y Valeria Soltermam, hablaron de proyectos, de la imagen distorsionada que entienden hay del rol del concejal y sus intenciones por acercar al Concejo Municipal a los barrios y a los vecinos.“Estuvimos recorriendo todos los barrios, dialogando con casi todos los vecinos -obviamente que no llegamos a todos los barrios-, explicando cual es el rol del concejal, que funciones tiene y en ese rol del concejal poder tener algunos valores humanos en claro de cómo se consiguen las cosas. Ese va a ser nuestro desafío y planteando un objetivo claro después de cuatro años de gestión de Vale y mío. Empezaremos el 10 de diciembre y la idea es dejar una ciudad mejor, no nos interesa ningún otro aspecto, ni lo individual ni el cargo político. Hicimos un gran equipo y lo vamos a fortalecer”, sostuvo Racca ya como flamante concejal electo.“Más allá de un resultado electoral, que uno trabaja como para tener objetivos grandes, pertenecemos a un modelo de gestión; un modelo de gestión que viene desarrollándose en la ciudad y en donde Rafaela es ejemplo. Cuando uno nombra que es de Rafaela, siempre la ciudad es destacada, reconocida. Reitero, realmente hicimos un trabajo arduo, hicimos un trabajo incansable y sumaremos desde la parte que nos toca”, remarcó el aún subsecretario de Salud.Soltermam a su turno, destacó que “nosotros somos muy intensos y en el día después ya estamos pensando en lo que se viene. Hay que analizar el presupuesto 2022, con lo cual vamos a estar estudiando también en el transcurso de esta semana. Tenemos mucho por aprender de aquí para adelante. Tenemos mucho conocimiento de cómo gestionar. Conocemos la ciudad. Conocemos la problemática de la ciudad, más aun en campaña que pudimos profundizas esos conocimientos”.“Nuestro objetivo, nuestro norte es el trabajo, donde queremos que todos puedan acceder a un trabajo digno y que el Estado intervenga en ese proceso, porque hay mucha gente que lo necesita, las mujeres son las más afectadas por la desocupación y necesitamos generar programas que le permitan tener una primera experiencia laboral, no solo a las mujeres sino a mujeres y hombres mayores de 40 años que están siendo excluidos del mundo laboral. Hay mucho por hacer y nosotros tenemos muchas ganas”, afirmó la concejal electa.Racca, valoró el proceso desde las PASO hacia las Generales y dijo: “Con la satisfacción del deber cumplido, porque hicimos todo lo humanamente posible para lograr que Vale ingrese al Concejo, pero con los pies sobre la tierra. Sabemos que la mayoría de los rafaelinos y rafaelinas no nos acompañó con el voto y ese será el desafío, explicar cuál es el modelo de la gestión, hacia dónde va la ciudad, como se planifica y como se trabaja. Lo haremos con mucha intensidad”.Por último, Soltermam agradeció por el acompañamiento recibido, que le permitió al oficialismo sumar una banca más en el Concejo a partir desde el próximo 10 de diciembre: “Gracias por el cariño, por los abrazos, por la buena vibra que finalmente llegó a las urnas y que hoy nos permite ingresar al Concejo tanto a Martín como a mí. Se viene un trabajo intenso para lo que queda de este año pero ya pensando en el 2022. Tenemos por delante un futuro muy alentador, porque contamos con una ciudad estallada en obras. Eso hay que potenciarlo y acompañarlo desde el Poder Legislativo y seguir pensando en los proyectos de vida de los rafaelinos y rafaelinas”.