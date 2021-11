La UCR motorizó el amplio triunfo de JxC

La contundente victoria que había obtenido Juntos por el Cambio en las PASO de Santa Fe fue ratificada ayer en las urnas. Un triunfo que no sólo se enmarca en el resurgimiento de esa alianza a nivel nacional, sino que también tiene lecturas locales en las que el radicalismo se erige como el gran ganador.Si habría que escoger una sola figura para graficar la victoria, el indicado sería Mario Barletta. El ex intendente santafesino sacó el 40% de los votos como diputado nacional, pero además fue uno de los responsables de proponer a Carolina Losada como candidata a senadora.La periodista rosarina sacó un porcentaje similar y le dio a Juntos por el Cambio dos de las tres bancas que estaban en juego en la Cámara Alta. El hecho de tener domicilio en Buenos Aires y no votar en Rosario, no hizo mella en su performance. Tampoco el procesamiento del directorio de Vicentín influyó en contra de su compañero de fórmula Dionisio Scarpín. El intendente de la localidad santafesina de Avellaneda, donde está la casa central de la empresa, fue el principal defensor ante el intento de Alberto Fernández de intervenir la firma.Pero sería injusto adjudicarle sólo a Barletta las mieles de las urnas. El radicalismo del NEO, representado por el ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y por el senador provincial Felipe Michlig, fue otro motor del éxito electoral.Habían pasado apenas 48 horas del fallecimiento de Miguel Lifschitz, cuando los radicales de ese espacio anunciaron su salida del Frente Progresista para pasar a Juntos por el Cambio. La maniobra, para muchos tan inmediata como irrespetuosa por lo reciente de la pérdida del ex gobernador, terminó siendo clave. Un caudal de votos territoriales que pintó de amarillo a 16 de los 19 departamentos de la provincia.En consecuencia, es lógico creer que de esos sectores de la UCR surgirá el próximo candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Con el PRO debilitado tras las PASO, todo hace pensar que el postulante saldrá entre Losada, Barletta o Pullaro.Una situación menos feliz tendrá que afrontar el gobernador Omar Perotti, uno de los grandes derrotados del domingo. En las internas del Frente de Todos había salido fortalecido ante Agustín Rossi, pero estas elecciones generales le pasaron varias facturas.Su perfil híbrido no generó apoyos en los independientes y le hizo perder acompañamiento en sectores del PJ, como el rossismo y el massismo. Perotti llegó a ser gobernador con la unión de todos los justicialistas pero prescindió de algunos de ellos muy rápido. Los cambios que se avizoran en su gabinete serán un reflejo de eso.No es kirchnerista, pero tampoco anti-K. Pondera a Alberto, pero critica al presidente por su política de seguridad. Amaga con armar algo parecido al peronismo cordobés, pero se queda a mitad de camino. Ese modo de ser de Perotti, ni tan tan ni muy muy, le valieron un duro revés. No le alcanzó ni con el Boleto Educativo Gratuito, ni con la Billetera Santa Fe, ni con una paritaria del 52% para estatales y docentes.Para el Frente Progresista, después de tantos golpes, la tarea de reconstrucción es más titánica aún. La derrota de 2019 que derivó en la “jubilación” de Antonio Bonfatti; los fallecimientos de Lifschitz y Hermes Binner y el histórico posicionamiento por fuera de la grieta, lo relegaron a un lejano tercer lugar.El socialismo está en una dicotomía. O acepta el convite para sumarse a Juntos por el Cambio y armar una nueva alianza con otro nombre. O se apoya en dos figuras que no son de su riñón: los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, cuyas listas de concejales tuvieron buenos resultados. Uno de ambos caminos deberá tomar para no desaparecer de los roles protagónicos de la siempre atractiva arena política santafesina. (Fuente Cadena3)*Corresponsal de Radio Cadena3 en Santa Fe.