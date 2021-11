La Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela celebró su 45° aniversario

Durante la tardecita de ayer se realizó el acto conmemorativo por los 45 años de la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela. El evento se llevó a cabo en un lugar muy importante para la institución: la Plaza Fossano, ubicada en Perú y Bolívar.En 1976, 19 descendientes de piemonteses fueron los socios fundadores que dejaron constituido el Centro Cultural Piamontés, el cual en 1998 pasó a llamarse Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela, nombre que conserva en la actualidad.Desde aquel momento, los objetivos que persigue la institución son promover la unión y amistad de los hombres y mujeres emigrantes de la región italiana del Piemonte y sus descendientes; aunar esfuerzos con el propósito de mejorar el bienestar económico social, cultural y espiritual de la comunidad y a tal fin, realizar espectáculos, festivales, crear y fomentar grupos corales, de bailes tradicionales, estudio de la lengua, de la historia, de la geografía, de la vida social, económica y cultural de la región Piemonte y/o naciones, con los mismos fines.Con el paso del tiempo, la institución fue creciendo, como así también sus actividades. Hoy distintas disciplinas se desarrollan en su seno, como: el Coro “Piemont ant ël Cheur”, la Compañía Teatral “Avanti Piemontèis”, la Compañía de Tradiciones Populares Argentinas Piemontesas “L’Erbo”, la Embajada Cultural Piemontesa de Rafaela y el Taller de lengua Italiana.Además, este año realizaron ciclos de charlas, que se desarrollaron los días domingos cada 15 días, desde junio hasta el mes de noviembre, con una duración de 40 minutos. Allí se compartió "un poco de historia, música, comida, bailes típicos", entre otras cosas, relató Ana Theler. "Fue una manera de retomar nuestras raíces y justamente, el título de ese proyecto era 'Conociendo nuestras raíces'", agregó.El acto comenzó con las palabras de la secretaria de la Asociación Norma Brarda, quien luego de mencionar la importancia de la Plaza Fossano para la institución, leyó un mensaje enviado por el Intendente de la ciudad, Luis Castellano."Quiero felicitar a usted y a quienes integran la institución por el valioso trabajo que realizan estrechando vínculos y cultivando las tradiciones de su pueblo, difundiendo la herencia que nos une a la comunidad italiana a partir de la historia de esta región, poblada en su mayoría por inmigrantes piamonteses, a través del canto, el idioma, la cultura y las tradiciones de quienes nos han dejado su legado", rezaba el mensaje que dejó el mandatario.A continuación, Rosana Alemandri, la presidenta de la institución, recordó la historia de la creación de la Asociación: "En 1976, Don Francisco Tosco, a través de un programa semanal de radio, convocaba a los descendientes de piamonteses para formar una asociación. Un día como hoy, 15 de noviembre de hace 45 años nacía la Asociación Cultural Piamontesa de Rafaela".Seguidamente, la presidenta leyó las actividades que realiza la institución y agradeció a "todas las personas que a lo largo de estos 45 años de manera voluntaria y generosa contribuyeron y contribuyen al engrandecimiento de la institución. Quiero extender mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que apoyan nuestra actividad, posibilitando así nuestro quehacer diario. Mi más profundo reconocimiento a quienes ya no están con nosotros".Para cerrar, Alemandri remarcó: "Nuestro trabajo continúa, sigamos adelante por un futuro mejor".Luego de escuchar la lectura de textos alegóricos de escritores argentinos, que leyeron las profesoras Virginia Tessio y María Rosa Luciano, el presidente de la Federación de Asociaciones Piamontesas de Argentina (FAPA), el rafaelino Edelvio José Sandrone, tomó la palabra y expresó su emoción por el interés de los jóvenes por aprender no solo el piamontés, sino también su cultura."Les puedo asegurar que hoy en la República Argentina hay un despertar de interés en aprender el piamontés. Esos chicos son la juventud que yo no supe hacer en Rafaela, no supe armarla. Hoy FAPA se enorgullece de decir que hay un grupo de 170 chicos que es la juventud piamontesa, pero más orgullo es que muchos de esos chicos ya se han incorporado a las asociaciones a trabajar", puntualizó Sandrone.En esa misma línea, el presidente de FAPA cerró: "Esos chicos están pidiendo que les enseñemos a hablar piamontés. Entonces yo digo, ¿se va a perder como algunos decían con nuestra desaparición? No se va a perder. Yo les aseguro que la mejor asociación que hay en el mundo es la piamontesa de Rafaela y no me equivoco. Estos chicos, no hoy, dentro de cinco años, están a un paso de formar la primera Asociación Piamontesa de jóvenes de la Argentina. Rafaela hizo un trabajo excepcional".Antes de concluir con el acto, Norma Brarda, Rosana Alemandri y Edelvio Sandrone inauguraron un árbol plantado por la Municipalidad de Rafaela, con un cartel alusivo a los 45 años de la Asociación. Por último, el coro de la institución entonó dos canciones, dando así por finalizado el evento.