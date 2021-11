Stella Maris: "El libro es una historia de amor basada en la época de la dictadura"

El pasado viernes a las 20 hs, la escritora nacida en Humberto Primo y ahora rafaelina, Stella Maris Meolans, presentó su tercera novela: "La Libélula", en Casa Marga, el café ubicado en San Martín 236.El libro se trata de "una historia de amor basada en la época de la dictadura", adelantó su autora y detalló: "Hay drama, hay escenas románticas, ese es mi estilo".Además, Stella añadió que "es una novela interesante porque si bien yo no hice una historia basada en una vida real, no tiene ficción. Son cosas que fui investigando, que recogí sobre la época de la dictadura, investigando muchísimo. Entonces hice a los personajes de acuerdo a esa época".En tal sentido, la escritora confesó que fueron tres años de investigación y escritura: "No es fácil. El libro está situado en Buenos Aires y en Italia. Buenos Aires lo conozco, pero Italia no, así que tuve que hacer una profunda investigación". Pese a ello, aseguró: "Eso es lo que más me gusta hacer: investigar"."En medio del doloroso proceso político que atravesaba Argentina (durante la dictadura cívico militar de los 70), el amor entre dos seres que se encuentran a pesar de todos los avatares. Sin lugar a dudas una historia para encontrarnos en eso que decimos que nos salva de la barbarie", reza la sinopsis de "La Libélula".Con respecto al nombre de este tercer ejemplar, la autora reveló que la manera en que lo eligió "fue tremenda". "Era una tarde de mucho calor, estábamos con mi nieta, la única nieta mujer que tengo, nadando y de pronto se me posa una libélula sobre la mano. Y entonces yo le digo a mi nieta: ‘Mirá, qué lindo título para una novela’. Y ella me dice: ‘Abuela vos estás más loca que nunca’", relató entre risas."A la semana ya se estaba gestando 'La Libélula', que yo no sabía ni de qué iba a escribir, pero ese es un poco el don que tenemos los escritores, porque así como soy muy mala para todo lo que sea electrónico, computación y todo eso, tengo el don de crear. Así que ya a la semana sabía que iba a escribir", continuó.A su vez, Stella remarcó: "Me llegó la inspiración, porque escribir es eso, no es un trabajo rutinario, un trabajo de todos los días, es un trabajo que se hace en base a la musa que te llega a vos".Por último, la autora describió cómo creó la tapa del libro: "La verdad es que la tapa del libro es soñada. Yo la creé un poquito, pero me la hizo una ahijada mía, Florencia Díaz, que es estudiante de bellas artes, y la verdad es que esto es pura pintura, puro dibujo, no es una fotografía".Cabe aclarar que anteriormente la escritora publicó las novelas “Reflexión” (2013) y “Buceando en el ocio” (2016), donde plantea la necesidad de justificación del hecho de estar vivos y del ejercicio de la libertad, dando apoyo al ideal romántico proclamado como movimiento literario y como modo de vida.