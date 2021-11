Lo jugado de la séptima de Inferiores

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su séptimo capítulo, el cual aún tiene algunos partidos pendientes que no se pudieron disputar ante la suspensión de la actividad oficial tras la agresión a un árbitro el viernes por la noche en Bella Italia (ver aparte).A continuación, lo jugado, los resultados, goleadores y lo que se viene:Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0, Dep. Libertad 7 (Yair Villarruel x 2, Tiago Avenatti x 2, Felipe Montini y Mariano Montini) vs Independiente San Cristóbal 0, Sportivo Norte 2 (Ulises Vera y Santiago Leguizamón) vs 9 de Julio 2 (Gustavo Bach y Pedro Henzenn).Atlético de Rafaela 3 (Agustín Luna x 2 y Misael Rodríguez) vs Unión 0, Dep. Libertad 4 (Matías Martini, Marcos Calvo, Juan Martino y Gian Milanesio) vs Independiente San Cristóbal 0, Sportivo Norte 0 vs 9 de Julio 0.Séptima División: Atlético de Rafaela 3 (Facundo Weissen x 2 y Nicolás Dominino) vs Unión 0, Peñarol 3 (Octavio Oesquer, Rafael Russo y Elías Mastafa) vs Ben Hur 0.Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0, Peñarol 0 vs Ben Hur 3 (Bautista Ferreyra, Marcos Ferrero y Johan Aguirre), Dep. Libertad 2 (Brian Crespín y Lautaro Gerlero) vs Independiente San Cristóbal 1 (Joaquín Castañeda), Sportivo Norte vs 9 de Julio.: Atlético de Rafaela 2 (Octavio Gadler y Diego Maciel) vs Unión 0, Peñarol 0 vs Ben Hur 0, Dep. Libertad 1 (Catriel De Los Santos) vs Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Anselborn), Sportivo Norte 0 vs 9 de Julio 2 (Gastón Bouhier x 2).Atlético de Rafaela 0 vs Unión 2 (Cristian Gómez x 2), Peñarol 0 vs Ben Hur 1 (Renzo Santi), Sportivo Norte 1 (Lautaro Aguirrezaba) vs 9 de Julio 0.Unión 1 (Rodrigo Núñez) vs Atlético de Rafaela 3 (Valentino Valiente x 2 y Denis Stracqualursi), Independiente San Cristóbal 0 vs Dep. Libertad 1 (Augusto Turco), 9 de Julio 1 (Jonathan Rojas) vs Sportivo Norte 3 (Tomás Demaria, Gerónimo García y David González).Unión 2 (Lautaro Osoria y Bruno Morlachi) vs Atlético de Rafaela 0, Independiente San Cristóbal 1 (Thiago Ferreyra) vs Dep. Libertad 0, 9 de Julio 3 (Valentino Padilla, Lucio Grabenvarter y Benjamín Larrosa) vs Sportivo Norte 0.Ferrocarril del Estado vs Dep. Libertad, Ben Hur vs Argentino Quilmes, Unión vs Peñarol, Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela, 9 de Julio vs Independiente San Cristóbal.Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.