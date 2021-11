Así será la definición de la Primera Nacional

Tigre, ganador de la Zona A, y Barracas Central, de la Zona B, disputarán la final de la Primera Nacional, que le dará al ganador el ascenso a la Liga Profesional. El partido, único, se jugará el domingo, en horario a confirmar por AFA, en Santiago del Estero.En la última jornada del campeonato, Tigre superó en Tucumán a San Martín, por 2-0 (Magnín e Ijiel Protti) y se quedó con el primer lugar de la Zona A, con 60 puntos, uno por encima de Quilmes, Almirante Brown (59) y los tucumanos (57) clasificaron al Reducido que pelearán por el segundo ascenso.Mientras que Barracas Central le ganó como visitante a Villa Dálmine por 3 a 1 (con goles de Glaby, Vázquez e Ybañez), se quedó con la Zona B con 58 puntos, un por encima de Ferro (57), Independiente Rivadavia (56) y Morón (53) son los restantes clasificados al Reducido.Los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso se jugará en partido de ida y vuelta. El perdedor de la final entre Tigre y Barracas Central se sumará en la semifinal del Reducido.Quilmes vs. Deportivo Morón, el 22 y el 27 de noviembre.San Martín de Tucumán vs. Ferro, el 22 y el 27 de noviembreIndependiente Rivadavia vs. Brown, el 22 y 27 de noviembre