Rafaelinos en el Regional de tenis

Del jueves 11 al sábado 13 se desarrolló en el Club Adelante de Reconquista el sexto torneo Regional de Tenis (ex Grado 2) de menores, en el cual participaron tenistas representantes de los clubes 9 de Julio y La Cañada de nuestra ciudad con meritorias performances. El certamen se desarrolló para las categorías Sub 12 a Sub 18, masculino y femenino, convocando a los mejores jugadores juveniles de las provincias de Santa Fe (Liga del Litoral) y Entre Ríos.

En la categoría Sub 14 Damas, Agustina Vottero (La Cañada) fue subcampeona en singles y campeona en dobles. En Sub 12 varones Joaquín Escobar (9 de Julio) logró el subcampeonato en dobles, mientras que en Sub 14 varones Felipe Brarda (9 de Julio) fue subcampeón en dobles.