Obligados a un estreno anticipado

El comienzo del Regional Amateur en las zonas que involucran a los equipos de la Liga Rafaelina serán en su totalidad el día sábado 20, en lugar del domingo 21 que es el de inicio previsto originalmente para el certamen. Los motivos obedecen a disposiciones policiales, ya que las fuerzas del orden quieren abocarse al operativo del partido por el Federal A (cuartos de final por el segundo ascenso) que jugarán en Rafaela, el domingo en cancha de Atlético de Rafaela, Racing de Córdoba y Defensores de Pronunciamiento.

A priori, dicho encuentro no da la sensación de generar una atención desmesurada por la concurrencia de público, más allá que sea con ambas parcialidades. Podrían venir unos cientos de cordobeses y algunos menos de bonaerenses, ya que además no es una instancia de final. Está claro que no necesita un súper dispositivo de seguridad, como para obligar a los clubes a adelantar sus partidos, pero es lo resuelto.



DOS EN RAFAELA

Argentino Quilmes hará su estreno en la Zona 7 recibiendo a Atlético San Jorge, en un partido complicado para el inicio en el estadio Agustín Giuliani. La entidad cervecera hasta anoche no había oficializado el horario, pero sería en las últimas horas de la tarde, recordando que quedará libre Argentino de San Carlos.

Por otra parte, Ben Hur comunicó que su presentación en la Zona 8 frente a Miramar Arroyo Aguiar, de la Liga Paivense, se producirá el sábado a las 21 horas. El hecho de comenzar en ese horario un poco más tarde de lo que se hubiera esperado, es que la institución tendrá este fin de semana el desarrollo del torneo de fútbol infantil. El equipo libre en esta jornada inicial es Colón de San Justo.



EN SUNCHALES

En cuanto al grupo número 6 nos entregará en esta primera fecha el primer duelo entre equipos de la Liga Rafaelina. Será en el estadio Plácido Tita, donde el local Libertad de Sunchales recibirá a 9 de Julio, a partir de las 19 horas. Quedará libre Unión Juventud de Bandera.