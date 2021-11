Todo listo para una gran fiesta

Nunca pasará inadvertido en el calendario un partido entre Argentina y Brasil, así ha sido desde tiempos inmemoriales, así fue desde que Di Stefano y Garrincha nacieron en estos pesebres del futbol mundial, así se prolongó desde que Diego y Pele, tomaron las imaginarias postas, aún sin ser estrictamente contemporáneos y proyectados hacia el infinito en épocas del marketing feroz, de la mano de Messi y Neymar, 2 de las 3 figuras mas extraordinarias de las ultimas décadas, para colocarlo entre los platos mas exigentes del planeta futbol.

Esta noche en el estadio del Bicentenario en la capital sanjuanina, jugarán una vez más por cosas importantes como el honor y las inextinguibles rivalidades, a pesar que no serán tan determinantes, los puntos en juego, el equipo que dirige Tite, ya se ha clasificado para el próximo mundial, tal su eficacia y el de Scaloni, lo tiene a pocos pasos y este detalle que podría considerarse como fundamental en otro momento, para la ocasión, se puede tornar un arma de doble filo.

En las Eliminatorias solo importa conseguir la clasificación y esta no distingue premios entre aquellos que la alcanzan como los mejores en el puntaje final o los otros, que en la agonía de la competencia, la obtienen de manera dramática, como le ocurriera a los albiceleste en el proceso anterior rumbo a Moscú.

En consecuencia, al no tener un peso sustantivo el premio deportivo para ninguno de los dos combinados, el efecto emocional puede oscilar entre, un partido de alta temperatura y crispadas pasiones o también, uno mas anodino y frugal, frente a la carencia de esos incentivos.

Claro que, si nos proponemos jugar en la previa con una foto, en la que se observa a los 2 emblemas de estas generaciones, besando el campo de juego en medio una multitud emocionada y ávida de formar parte de semejante espectáculo, el margen para indiferentes y tibios dentro y fuera de la cancha, es inexistente.

Finalmente Lionel Messi será titular y el que no estará hoy en San Juan es su compañero del PSG, Neymar Jr, quien adujo una lesión en el aductor izquierdo y se bajó de la convocatoria, por lo que su lugar lo ocupará el atacante del Real Madrid, Vinicius Jr. Y cuando el pitazo inicial suene, todas las especulaciones que nos permitimos, se harán triza y el valor de una victoria, recobrara el sentido del esfuerzo y de los propósitos más nobles.

Hace pocos meses todos nos quedamos sin saciar ese apetito, cuando primó el desatino, y el partido de ida en San Pablo fue suspendido por temas sanitarios y otras informalidades sudamericanas; la pretendida revancha al menos para los brasileños, de la final que le permitió a nuestro equipo nacional recuperar la Copa América en el Maracaná, se había frustrado, prolongando ese sentimiento hasta el día de hoy, en el que se anuncia el esperado cruce, pero, en este caso en tierras cuyanas.

Solo un antecedente de un clásico oficial en el interior de nuestro país, fue también por las Eliminatorias, en aquel momento para disputar el mundial de Sudáfrica y fue Brasil que le dio a aquel equipo que dirigía Diego Maradona, una clase de templanza y jerarquía en el Gigante de Arroyito, las demás ocasione fueron jugadas en marcos amistosos, como por ejemplo en el estadio Mario Kempes, como parte de los desafíos llamados Copa de las Américas.

Allí estaremos esta noche como tantas veces, para reflejar en el diario La Opinión, otro duelo de paladar negro.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Edenilson, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Vinicius Jr. DT: Tite.



Estadio: San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Hora de inicio: 20:30

TV: Pública y TyC Sports.