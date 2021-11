Chile y el Ecuador de Alfaro, juegan una verdadera 'final'

Chile y Ecuador, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, jugarán hoy una verdadera final por llegar al Mundial de Qatar 2022, cuando se enfrenten en Santiago por la fecha 14 de las Eliminatorias sudamericanas.El encuentro se disputará a partir de las 21:15, en el estadio "San Carlos de Apoquindo", con arbitraje del argentino Fernando Rapallini, acompañado por los asistentes Juan Belatti y Diego Bonfá, más Mauro Vigliano en el VAR, y televisación de TyC Sports 2.Con 20 puntos, el "Tri" tiene más de un partido de diferencia con sus inmediatos perseguidos: justamente Chile, Colombia y Uruguay -hoy fuera por diferencia de gol- todos con 16 unidades.Por eso, Alfaro sabe que un buen resultado en Santiago le permitiría dar un paso fundamental de cara a la clasificación mundialista, teniendo en cuenta que quedarán cuatro fechas en los primeros meses de 2022.OTROS PARTIDOS. 17hs (TyC Sports) Bolivia vs Uruguay, 18hs Venezuela vs Perú, 20hs Colombia vs Paraguay.