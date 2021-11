Merkel pide un "esfuerzo nacional"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Instituto Robert Koch (RKI), que se encarga del monitoreo de la pandemia, registró este domingo 45.081 casos de coronavirus y 228 decesos, por lo que esta cifra de nuevos contagios superó los 11.000 informados la semana pasada. En ese sentido, cada 100.000 habitantes se registra un total de 277,4 infectados y el crecimiento de este número es notable a comparación del mes pasado que había llegado a 65,5.

El sureste alemán es el que más se ve afectado por el incremento de casos de Sars Cov-2. En el estado de Sajonia se informó un total de 620,7 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Turingia 514,4 y en Baviera 478,7. Estos tres estados son de los que menos tasa de vacunación presentan en comparación al resto del país.

En Alemania, al menos el 70 por ciento de la población está vacunada con una dosis. El total de pacientes internados es de 2.851 personas. La mayoría de los infectados en los hospitales no están vacunados o no cuentan con la aplicación de todas las dosis. La cantidad de camas disponibles hasta los últimos informes del RKI es de un total de 2478.

Además, el Instituto Robert Koch reportó que la tasa de pacientes hospitalizados llegó a 4,70 cada 100.000 habitantes.

Si bien está cifra está muy por encima de los números que se registraron los últimos meses, está lejos de los datos que se informaron durante el 2020 cuando sin vacunación había llegado al 15,5. En toda la pandemia Alemania registró 4.987.971 casos y 97.617 decesos.

La canciller Angela Merkel pidió a la población alemana un "esfuerzo nacional", al tiempo que remarcó la importancia de la vacunación e insistió con que cumplan con el esquema de vacunación. Además, solicitó a los ciudadanos que se mantengan unidos e incentivó el cuidado individual para protegerse a uno mismo y cuidar a los otros.

Merkel se reunió con 35 médicos y científicos con el fin de frenar la 4ta ola de Covid-19. El propósito de la reunión fue cambiar la gestión de la pandemia frente a esta nueva etapa. Los científicos pidieron al gobierno la creación de un Equipo Nacional de Crisis con especialistas en medicina, biología y salud pública, y también, profesionales con experiencia en gestión de clínicas y empresas.



VOLVER AL TELETRABAJO

Ante esta situación, Alemania se prepara para volver a trabajar desde casa, de acuerdo con un nuevo proyecto de ley que establece que las empresas deben proponer la opción de teletrabajo si no hay una "razón laboral imperativa" para acudir al establecimiento, mientras el país atraviesa un abrupto incremento de los contagios de coronavirus. Las personas que vayan a trabajar tendrán que demostrar que están inmunizadas frente al virus o que dieron negativo en un test, informó la agencia de noticias AFP. La reintroducción de la medida, que había sido suprimida en julio último, llega cuando el país se enfrenta a la cuarta ola del virus.



BRASIL REPORTÓ 731

MUERTOS EN UN DÍA

En tanto, Brasil registró 731 muertos y 14.642 nuevos casos de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas, informó ayer el Ministerio de Salud. De esta forma, la cifra de decesos en el país se elevó a 611.222 y la de contagios aumentó a 21.953.838 desde el inicio de la pandemia. Brasil es el segundo con más muertes por COVID-19, sólo superado por Estados Unidos, y el tercero en cuanto a casos positivos acumulados, detrás de Estados Unidos e India. Los números de este sábado están fuera de la curva descendente que mostraba Brasil desde julio pasado, debido a que se incorporaron 519 muertos del estado de Sao Paulo (sureste) acumulados en varias semanas epidemiológicas y que no estaban incluidos en el sistema nacional, explicó la Secretaría de Salud paulista en un comunicado. En los últimos siete días el promedio móvil de muertes en Brasil fue de 262, un nivel similar al registrado en abril de 2020, mientras que el de casos positivos fue de 11.359. El promedio móvil de muertes está por debajo de 300 desde el pasado 2 de noviembre, en el marco de la reducción de los índices de la pandemia que se observa desde julio, luego de la segunda ola letal que causó colapso hospitalario de marzo a junio de este año. El estado de Sao Paulo es el más afectado con 4.421.955 casos positivos y 153.058 decesos. De acuerdo con el conteo realizado por la prensa local con base en datos oficiales, hasta el viernes 124,1 millones de personas en Brasil (58,2 por ciento de su población) fueron inmunizadas con dos dosis o una dosis única de la vacuna contra la COVID-19, en tanto que 156,6 millones (73,4 por ciento de la población) recibieron la primera dosis.