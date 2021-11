Mayor participación ciudadana y denuncia de robo de boletas

No caben dudas de que la jornada dominical fue propicia para que los ciudadanos rafaelinos concurrieran a votar en mayor número en estas elecciones generales. Ni siquiera la lluvia de las últimas horas del sábado, y que tuvo continuidad durante las primeras horas de ayer ya que en principio podía generar algún inconveniente en alguna escuela, fue impedimento como para que la gente se acerque a emitir su sufragio. Y por suerte, la participación de los habitantes de nuestra ciudad fue superior a la de las elecciones primarias. Sobre un total de 79.453 electores mayores de 18 años, y según datos del Recuento Provisional de la provincia de Santa Fe, ya con el 100% de las mesas computadas (235), en Rafaela la participación fue del 72,43%, superando el 67,25% de las PASO.

Como otro dato de color, ya con la flexibilización del protocolo para votar, el trámite durante este domingo resultó más ágil sin que se formen colas en el ingreso de los establecimientos educativos, tal como había sucedido en las primarias del 12 de septiembre. En términos generales, las más de 200 mesas habilitadas en Rafaela abrieron a horario a las 8 o con pocos minutos de demora.

De todos modos, de acuerdo a la información suministrada por el jefe de Policía, Arnodo Suárez, la jornada de votación fue normal, sin que se registren inconvenientes.

Otro aspecto que llamó la atención fue que muchos votantes se acercaron para emitir el sufragio sin utilizar el barbijo, que aún sigue siendo obligatorio en la Provincia. Las autoridades de mesa prácticamente dejaron pasar esa falta sin llamados de atención alguno.

A pesar de que a partir de los 70 años no es obligación concurrir a votar, en muchas escuelas hubo personas que superaron largamente las 80 primaveras y se acercaron para participar de esta fiesta de la democracia. Incluso llamó la atención que una mujer de unos 85 años llegó a la mesa y dijo el número de orden en que figuraba en el padrón. "Eso nos ayuda muchísimo a las autoridades de mesa porque los encontramos más rápido en las planillas y así se agiliza la votación", reflexionó una autoridad electoral.

No obstante, en cuanto al dato negativo de la jornada, tuvo que ver con la denuncia de robo de boletas de Juntos por el Cambio en algunas escuelas de la ciudad a poco más de 2 horas de haber comenzado los comicios, o sospechosamente mal impresas. Esta información invadió rápidamente las redes sociales y grupos de WhatsApp. Inmediatamente, desde la agrupación se informó, también por las redes, que "ante esa situación, pedimos a los ciudadanos que lleven su voto desde casa, en caso de tenerlo. Si en su mesa hay faltante, denunciar ante las autoridades para que puedan reponerlas". De todos modos, más allá de esta inédita situación, nunca vista en anteriores elecciones a nivel local, las distintas autoridades de mesa de las escuelas estuvieron atentas y fueron inspeccionando permanentemente los distintos cuartos oscuros a medida que iban entrando y saliendo los votantes, con lo cuál en ningún momento se notó la falta de boletas del espacio que finalmente se consagró por un amplio margen.