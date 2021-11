Sin clases y sin actividad en la administración pública por feriado

Según la Ley Provincial Nº 13.155/10, hoy es feriado administrativo en todo el territorio de la Provincia, con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. La Ley establece en su artículo 2º que este día el Gobierno de la Provincia establecerá su sede en Cayastá, departamento Garay, en el sitio donde se han descubierto las ruinas de la primitiva ciudad de Santa Fe.

Por tratarse de un asueto administrativo, este lunes 15 no abrirán las oficinas públicas de todos los niveles del Estado y tampoco se dictarán clases en las escuelas santafesinas. En cuanto al comercio, la industria y los bancos, la ley aclara que la apertura es de “carácter optativo” por lo que se espera que la actividad sea prácticamente normal.



SERVICIOS MUNICIPALES

La Municipalidad de Rafaela informó que la recolección de residuos domiciliarios funcionará de manera normal, ya que anoche había recolección de biodegradables y este lunes de recuperables.

En tanto, la recolección de patios se realizará a partir de la madrugada del martes. De este modo, los vecinos del sector 2 deberán disponer sus residuos de patio el domingo o bien el lunes por la noche.

El cementerio mantendrá cerrada la administración, realizándose guardias mínimas en caso de sepelios, abriendo sus puertas de 7:30 hasta 19:30.

El Transporte Público de Pasajeros funcionará con normalidad durante esta jornada. La línea 147 "Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático.

Las actividades previstas para el programa "Rafaela en Acción" que se encuentra ubicado en la Plaza 1º de Mayo de barrio Jardín (Mons. Brasca 500), no contará con atención este lunes, retomándose la misma este martes.

El Eco Punto funcionará de manera normal, de 8:00 a 18:00. Sin embargo, el Complejo Ambiental lo hará con horario reducido, de 7:00 a 12:00. El Punto Verde Móvil no tendrá atención hasta el martes, cuando retome sus funciones.

Finalmente, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) será libre, sin cobro.