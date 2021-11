Pese a las obras y a los anuncios, dura derrota de Perotti en el departamento

No hubo remontada por parte del peronismo santafesino en estas elecciones generales que, voto más voto menos, ratificaron los resultados registrados en las primarias del 12 de septiembre, cuando Juntos por el Cambio se impuso con comodidad sobre las listas consensuadas de apuro -por falta de acuerdo- entre el gobernador, Omar Perotti, y Cristina Kirchner.

Anoche pasadas las 22 una llamada a esta Redacción de un reportero gráfico que se encontraba en la sede del PJ de la ciudad de Santa Fe preguntaba por el paradero del Gobernador. "Acá lo estamos esperando, pero nadie nos dice nada, por eso llamamos a Rafaela para ver si saben dónde está y si vendrá al partido", señaló el trabajador de prensa que debía enviar las imágenes de Perotti a un diario porteño. Desde la sede del PJ rafaelino brindaron una pista acotada al señalar que el mandatario provincial se encontraba en la ciudad de Santa Fe pero no desconocían en qué lugar y si pasaría por la sede del PJ.

Mientras tanto, en Rosario quienes salieron a hacer declaraciones fueron los compañeros de la lista de Perotti para el Senado de la Nación, Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun.

Con un total de mesas escrutadas que llegaba al 99,1%, la lista de Lewandowski, Sacnun y Perotti obtenía 582.478 votos en la Provincia, esto es del 32,19%, en tanto que Juntos por el Cambio, con Carolina Losada y Dionisio Scarpín, cosechaban 729.313 sufragios (40,31%) lo que significó una cómoda victoria. Más atrás, confirmando el retroceso como espacio electoral, el Frente Amplio Progresista reunió 226.198 votos (12,5%) a través de Clara García.

Más tarde, alrededor de las 23, Perotti dio el presente a través de una breve declaración en su cuenta de Twitter. "Quiero felicitar a las candidatas y candidatos que resultaron electos hoy y agradecer la participación ciudadana en esta elección. A partir de mañana, sigamos construyendo una mejor provincia entre todos", sostuvo. "Felicito a Carolina Losada, Marcelo Lewandowski y Dionisio Scarpin, senadores electos para defender los intereses de la provincia, y también a Mario Barletta, Roberto Mirabella y demás diputadas y diputados electos que representarán a santafesinos y santafesinas en el Congreso", completó en un mensaje conciliador sin alusión a la derrota de sus listas en las que puso su propio nombre.

Lo llamativo del análisis del resultado electoral es que las listas del Frente de Todos disimularon la derrota a nivel provincial pero no así en el departamento Castellanos, donde Juntos por el Cambio le propinó una verdadera paliza en las urnas a los candidatos de Perotti y Cristina Kirchner.

Con un padrón total de 148.659 electores y un total de mesas escrutadas del 99,55%, la participación en el departamento llegó al 72,34%. Hubo 2.580 votos anulados, 2.366 en blanco, 26 recurridos e impugnados y 102.163 afirmativos.

En la categoría de senadores, Losada de JxC obtuvo el 50,85% al obtener 51.955 sufragios mientras que Lewandowski apenas sumó 28.377 votos (27,77%) en el departamento del gobernador Perotti. Es decir que hubo una diferencia de más de 23 mil votos a favor de la lista ganadora. Aún no se podía observar en el sistema nacional los votos de la ciudad de Rafaela.

Completan el panorama de la elección de senador nacional en el departamento Castellanos Clara García del Frente Amplio Progresista con 7.750 votos (7,58%); el rafaelino Juan Argañaraz de Podemos con 4.432 (4,33%); Unir con 2.980 (2,91%), Somos Futuro con 2.662 (2,60%), Frente de Izquierda con 1.437 (1,40%), Soberanía Popular con 1.314 (1,28%) y Primero Santa Fe con 1.256 (1,22%).

Al rafaelino Roberto Mirabella, primer candidato a diputado nacional por la lista del Frente de Todos, no le fue mejor que a Perotti -candidato suplente a senador nacional- en su patria chica, quizás por eso de que "nadie es profeta en su tierra".

En la carrera para la Cámara baja la primera lista en recibir la bandera a cuadros en el departamento Castellanos fue la de Juntos por el Cambio encabezada por Mario Barletta, que logró 51.664 votos (50,72%) contra los 28.158 (27,64%) la de Mirabella. Fuera de la pelea quedó Mónica Fein, del FAP, con 7.594 sufragios (7,45%).

Claramente los anuncios de inversiones millonarias por parte de la Provincia o de la Nación a partir de gestiones del Gobernador no impactaron en el electorado de Rafaela y del departamento Castellanos, donde lograron una performance electoral por debajo de la media registrada a nivel provincial.



¿Y AHORA?

La derrota en el departamento Castellanos y en la Provincia tendrá impactos en la gestión que Perotti comenzará hoy con 25 meses aún para la finalización de su mandato. La conformación de su gabinete es incierta, es decir si después de la derrota el Gobernador resolverá oxigenar su equipo de colaboradores en una suerte de relanzamiento.

La relación con la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, no fue igual tras las primarias en las que se enfrentaron. Desconfianza es la palabra que define el vínculo entre Perotti y varios sectores de su propio oficialismo, por lo que no será fácil almidonar la gobernabilidad sino hay gestos de grandeza y de autocríticas.

La falta de resultados en materia de gestión de la seguridad es uno de los errores propios de la gestión de Perotti, en Rosario sobre todo pero también en Rafaela y la región. También es cierto que el escenario nacional con una inflación sin control fue un adversario con el que nada pudo hacer Perotti, más allá de destacar la aceleración de la inversión en obra pública o la recuperación industrial.

Con una gestión golpeada por las urnas, el gobernador deberá apelar al modelo participativo que supo moldear en Rafaela pero sin poder provincializarlo con éxito. Diálogo para llegar a consensos en la Legislatura será clave para avanzar, por ejemplo, contra la inseguridad. En otros términos, ceder para avanzar, lo que a veces cuesta demasiado en política.











