Muriel: "sabíamos que iba a estar todo muy polarizado"

Florencia Muriel pertenece al nuevo espacio "Rafaela mi ciudad", un nuevo partido vecinalista integrado por jóvenes profesionales independientes, que pretenden como espacio ser la voz de los que están cansados de la grieta. Pese a ello, la candidata aseguró que estas elecciones se vieron "muy polarizadas".

Tras obtener 1.783 votos en las PASO, ayer Muriel se llevó 3.110, los cuales no fueron suficientes para obtener una de las cinco bancas en el Concejo Municipal. En tal sentido, la licenciada en Recursos Humano expresó: "Éramos conscientes de que iba a estar todo muy polarizado con respecto a las elecciones a nivel nacional. Nosotros somos un partido que no tenemos estructura, no tenemos alguien que nos banque ni en provincia ni en nación, y es muy difícil poder obtener grandes resultados si la gente a la hora de votar no divide lo que es lo local con lo provincial o lo nacional, es difícil obtener mayor cantidad de resultados".

Sin embargo, la candidata agregó: "Pero la verdad es que estamos súper contentos, hemos recibido muchísimo apoyo, cariño de la gente, la gente escribiéndonos por habernos animado a participar".

A su vez, con respecto a los resultados de las elecciones, Muriel manifestó: "La gente pide cambios, pide renovación, pero el país sigue mandando a nivel nacional. Lamentablemente no es el mejor, sino el que más votos saca y hoy se vio súper polarizada la elección".

No obstante, la candidata remarcó que "más allá del resultado, nosotros estamos súper contentos porque somos un espacio nuevo y ya haber pasado del corte y poder participar de las definitivas para nosotros es súper importante. Ninguno viene del palo de la política y la verdad es que es un orgullo".

Además, a través de sus redes sociales Muriel le agradeció "a cada rafaelino que confió en nuestro equipo y nos votó. Gracias por tanto cariño y respeto. Gracias también a quienes no nos acompañaron, en esta oportunidad, porque eso también nos sirve para analizar y pensar cómo podemos seguir mejorando. Vamos a seguir recorriendo la ciudad para escucharlos y ayudarlos para que Rafaela se convierta en la ciudad que nos merecemos".

Para cerrar, la licenciada manifestó: "A seguir trabajando y escuchando a la gente para no desaparecer. Recién empezamos, nosotros plantamos una semillita y ahora queremos fortalecernos para ir con todo más adelante. Ya estamos enfocados en el 2023".