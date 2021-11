Pese a no ser electa, Boidi se mostró conforme y seguirá en la escena política

Sensaciones ambiguas se observaban anoche en el Comité del PDP sobre calle Maipú luego que la candidata a concejal, Carla Boidi, quedara cerca de obtener una banca. "Se hizo una buena campaña, una elección que marcó un crecimiento desde las primarias hasta estas generales, pero no fue suficiente, quedamos cerca", sostuvo el concejal Lisandro Mársico, principal impulsor de la lista demoprogresista dentro del Frente Progresista, Cívico y Social.

En función de escenarios electorales futuros, fue potente la declaración de Mársico ante una consulta de La Opinión sobre la posibilidad de compartir espacios con Juntos por el Cambio para 2023 para fortalecer una alternativa que pueda derrotar al peronismo. "Ojalá que en el 2023 podamos formar un frente común, ese es un deseo, es una posibilidad también, pero falta todavía mucho y ojalá eso venga acompañado de una construcción provincial, jurídica y política a nivel provincial", subrayó abriendo interrogantes.

Por su parte, Boidi resaltó la tarea en equipo, la elaboración de propuestas y el respaldo de Mársico. "Fue una campaña en la que estoy muy agradecida y la verdad que termino contenta. Yo lo remarco a eso más allá de los resultados, porque fuimos con muchas propuestas, la respuesta de la gente siempre fue muy positiva, el acompañamiento del concejal Lisandro Mársico, la contención de la familia. Dentro del Frente Progresista la verdad es que hicimos un equipo maravilloso en donde todos íbamos para el mismo camino. La verdad es que fue una campaña muy interesante, como experiencia la verdad que magnífica. Muy contenta por todo lo que trabajamos juntos", manifestó. "Y obviamente que estoy agradecida también a los medios, porque fue la forma de presentar los proyectos y darme a conocer. Y con respecto también a los ciudadanos, porque hoy estoy aquí gracias a unas internas en la que me dieron su voto de confianza", agregó.

- ¿Qué va a ser Carla Boidi ahora?

- Este fue el inicio de un camino maravilloso, siempre con el objetivo, que yo lo remarco, que es enfocarse en la ciudad de Rafaela, que se pueden generar propuestas y se puede crecer. Honestamente ahora veo que hay fuerzas políticas que son más fuertes que los candidatos en sí, sin desmerecer. Noto que la política tiene una fortaleza. Entiendo y respeto. También me parece que por ahí hay que estudiar y analizar más un poco el tema de los candidatos. Voy a seguir en la escena política, sobre todo al lado del concejal Lisandro Mársico, quien realizó un acompañamiento maravilloso a la lista y es una persona muy responsable. La verdad es que dimos todo y por eso voy a continuar.

- ¿Va a continuar como colaboradora de la concejalía de Mársico?

- Sí totalmente, siempre estar ahí para ese servicio. Por eso te digo, es necesario no perder el enfoque que es la ciudad de Rafaela y continuar colaborando.

- ¿Entiende que la polarización a nivel nacional y provincial también tuvo impacto en Rafaela?

- Exactamente, tiene que ver la fuerza política. Pero nosotros igual estamos muy contentos por los resultados obtenidos a nivel local.

Mársico también se mostró satisfecho. "La verdad es que hicimos un camino largo porque ganamos la interna y eso nos potenció a esta elección que era la final y me parece que escalamos una gran montaña pero nos faltó llegar a la cima. De todas formas, estoy realmente conforme y orgulloso de la actuación de Carla Boidi en esta campaña. Al venir de la actividad privada y no estar en la actividad política este resultado tiene doble mérito. Faltó poco. Una gran campaña donde faltó coronarla con la banca, con el escaño en el Concejo, pero la verdad es que eso te deja una sensación un poco extraña, es lo que faltó, pero realmente dejamos todo y pusimos todo, y ella dejó todo y puso todo. Y la verdad que conforme, orgulloso con su actuación, es lo que te puedo decir", afirmó tras un intenso día.

Respecto al futuro del espacio, Mársico consideró que "somos parte del Frente Progresista Cívico y Social, y hasta que un congreso provincial defina en qué espacio vamos a estar o qué espacio se va a constituir, el PDP va a participar en el Frente Progresista". "Aventurarme hoy a decirte eso no me atrevo, pero lo que sí va a depender siempre de donde juguemos nosotros una decisión política partidaria a nivel provincial", planteó.

Finalmente, el actual concejal -dijo que este sería su último mandato al menos en esta etapa- analizó el resultado general. "El resultado tiene que ver con una polarización local en un contexto nacional favorable a Juntos por el Cambio, pero sin desmerecer obviamente, y al contrario, quiero elogiar en esto a la persona política de Leonardo Viotti, que viene haciendo un trabajo en el Concejo Municipal y lidera una fuerza opositora que la gente reconoce a nivel local, en colaboración con un marco nacional que también es favorable a esta fuerza política", señaló. Finalmente, explicó que la fortaleza de Juntos por el Cambio está en "una conjunción de cosas, por un lado una persona como Viotti que lleva una gestión de trabajo en el Concejo, por otro un equipo conformado de Juntos por el Cambio con colaboradores y gente que está presente, a lo que se agrega un espacio nacional muy dinámico que otra vez logró un resultado electoral favorable por sobre el gobierno".