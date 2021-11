Comenzó el ciclo "El Hablador" con Lalo Mir como protagonista

Impulsado en conjunto por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y Radio Nacional Rosario, el ciclo “La seguimos x la Radio Pública” ofrecerá tres episodios especiales. El primero fue el pasado sábado a las 18:00, donde “El Hablador” inició su recorrido con el armonicista rosarino Franco Luciani como invitado.

Con la conducción de Lalo Mir, los sábados 20 de noviembre y 4 de diciembre, de 18:00 a 20:00, se llevará adelante “El Hablador”, una propuesta que tiene como eje la oralidad, la comunicación, los relatos. La realización de los capítulos estará a cargo de Unicanal y tendrán transmisión en vivo por Radio Nacional Rosario (https://www.radionacional.com.ar/category/lra-5-rosario/) y el canal de Youtube del Ministerio de Cultura provincial (www.youtube.com/CulturaSantaFe). Además, se emitirán en diferido por Santa Fe Canal, esos mismos días de 22 a 24 h.

Los episodios 1 y 3 tendrán la particularidad de desarrollarse desde el G15 del Ministerio de Cultura, con la presencia de estudiantes de instituciones relacionadas con la comunicación y el periodismo. El segundo capítulo, en tanto, se transmitirá desde el histórico estudio de Radio Nacional Rosario.

Para el ministro de Cultura, Jorge Llonch, la propuesta tiene un fuerte componente formativo: “Desde el Ministerio de Cultura, a través de personas como Lalo Mir, uno de los más grandes pioneros, programadores y productores de programas de radio, queremos también llegar a todos los comunicadores, para también poder trabajar cómo diseñar un programa. Creemos que se pueden hacer mejores programas en cada pueblo de cada ciudad de la provincia”.

Por su parte, la directora de Radio Nacional Rosario, Flavia Padín, remarcó que “la verdad es que hoy todos somos habladores, todos hablamos de algo, sepamos o no de lo que estamos hablando. Sepamos o no cómo decirlo, sepamos o no cuáles son las mejores palabras. Sepamos o no en qué plataforma se va a reproducir, en este momento tan extraño y tan loco de la comunicación. Pero es cierto, somos todos y todas habladores y habladoras. Y qué gran oportunidad, privilegio y orgullo tenemos en Radio Nacional Rosario, junto con el Ministerio de Cultura de la Provincia, de tener al hablador por excelencia, Lalo Mir, que va a estar con nosotros justamente contándonos de este oficio, de los viejos juglares a los habladores de hoy, vinculados a la radio, a la comunicación.

"De qué hablamos, cómo hablamos, qué decimos y qué no. La gran oportunidad a la que estamos invitando el sábado 13 de noviembre, en directo por Radio Nacional Rosario y desde el canal del Ministerio de Cultura. Vamos a convocar a que participen instituciones vinculadas a la comunicación, a la radio, a los habladores. Porque en definitiva todos los somos, y queremos saber de qué estamos hablando”, cerró Padín.



EL HABLADOR

Responsable de diseñar el recorrido y los contenidos de los tres episodios, Lalo Mir adelantó también algunas de las características de “El Hablador”: “Antes, enfrentar un micrófono o una cámara era un desafío, a la gente le daba miedo, vergüenza, la gente hasta se ponía nerviosa para hablar por teléfono, literalmente. Hoy, todo lo contrario: la mayor parte de la humanidad se la pasa hablando, por teléfono, por mensaje, por aplicaciones. De alguna manera todos nos convertimos en generadores de contenidos. Nos volvimos habladores. Hay amateurs, profesionales, pero me gusta la figura del hablador, que es alguien que habla, cuenta cosas, que tiene esa necesidad. Así como hay pintores que pintan, escultores que hacen esculturas, o cantores, habemos habladores. Gente que habla porque ése es su oficio. Es un oficio. El oficio de contar cosas a otros, noticias, hechos, ideas, pensamientos, reflexiones”.

“'El hablador', podemos entender, es un precursor de la comunicación –agrega Lalo–. Imagino los juglares, que cantaban en los pueblos lo que veían, cuando no existía grabación ni nada. Eran los que transmitían con esta oralidad lo que estaba sucediendo, los hechos y los cuentos. El mundo que conocemos se hizo hablando, gente intercambiando ideas. El hablador habla porque no puede reprimirlo. Además, porque a los demás se les hace grato escucharlos. No hay hablador si no hay audiencia. Hoy, con estos cambios y el acceso a la tecnología, parece que llegó la hora de los habladores. Los hay en todas partes, en las mesas de café (como la Mesa de los Galanes en El Cairo), en los templos religiosos, en las fiestas, en las reuniones, siempre hay un hablador. Hay alguien contando algo. Encarar esto del oficio de hablador, en todas sus variables es la idea. Como todo oficio, tiene sus cuestiones, sus cuitas. Uno nace hablador y es natural, como el que nace con oreja para la música, o se hace hablador por la práctica, el estudio, por el entrenamiento, por la curiosidad. Es eso: el oficio del hablador, quien habla y te cuenta el mundo”.