Atlético le pone punto final a una temporada para el olvido

Nada salió como se esperaba para Atlético de Rafaela en esta temporada 2021 de la Primera Nacional, un torneo que nadie querrá recordar. Tan malo fue todo que este lunes a las 17hs la Crema cerrará la temporada de la Primera Nacional visitando a Brown de Adrogué sabiendo desde hace mucho tiempo que no tiene nada en juego.



La Crema llegó a las últimas fechas muy lejos de las posibilidades de ascenso y ni siquiera pudo cumplir el objetivo de mínima que era clasificar a la Copa Argentina 2022.



La explicación de por qué Atlético desperdició otra campaña en la principal categoría de ascenso de nuestro país esté en el armado del plantel. Los refuerzos que llegaron no estuvieron a la altura, la mayoría hace ya unas fechas que ni siquiera juegan, y el entrenador Walter Otta se terminó yendo en la fecha 31 tras la derrota con Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque a esa altura del torneo ya todo estaba dilapidado.

Allí tomó las riendas de manera interina Gonzalo Del Bono, junto a Juan Sabia y Franco Mendoza, e intentaron darle minutos a los ‘valores’ del club y tener un cierre lo más ‘decoroso’ posible. Ganó con All Boys, perdió con Brown Puerto Madryn, y hoy tendrá su tercer y último partido.



En el elenco de barrio Alberdi ya se trabaja en lo que será el plantel para el próximo año y las energías están puestas en lo que vendrá y no en cómo se terminará esta pésima temporada, que para la ‘Crema’, tuvo de todo.



El rival. Brown de Adrogué viene de una racha de seis juegos sin conocer la victoria, con tres empates y tres derrotas. En sus últimas dos presentaciones, vs Independiente Rivadavia y Barracas Central, cayó 2 a 1.

Con 47 puntos ocupa la octava posición en la zona B y pelea por quedar entre los siete y lograr el pasaje a la Copa Argentina 2022. En el mismo escalón tiene a Tristán Suárez, que este lunes visitará a Santamarina en Tandil.



Las posibles formaciones:



BROWN DE ADROGUÉ: Martín Ríos; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortíz, Alejandro Gómez; Matías Sproat, Julián Giménez Pilutik, Jacobo Mansilla, Nicolás Sánchez; Mateo Acosta y Facundo Bruera. Suplentes: Mauro Ruggiero, Matías Rodríguez, Matías Sánchez, Pablo Cortizo, Fabricio Filliol, Matías Noble, Franco Benítez, Ignacio Heim, Patricio Vidal. DT: Pablo Vico



ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Gastón Tellechea, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Gonzalo Alassia, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Alex Luna y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Tomás Androetto, Roque Ramírez, Gonzalo Díaz, Enzo Avaro, Bautista Tomatis, Gino Albertengo, Guillermo Funes y Darío Rostagno. DT: Gonzalo Del Bono.



Estadio: Lorenzo Arandilla.

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Norberto Páez y Cristian Martínez Cuenca.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

Hora: 17.00

TV: TyC Sports Play