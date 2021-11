Los rafaelinos eligen a cinco concejales, que deben asumir en menos de un mes

Atrás quedaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se desarrollaron hace un par de meses, donde hubo internas en las fuerzas más importantes, en la cuál se presentaron 15 listas, y ahora llegó el momento de elegir a los nuevos 5 concejales que formarán parte del renovado Consejo Municipal por los próximos 4 años.

Precisamente, los rafaelinos deberán elegir entre los 5 candidatos más votados en las PASO, que debieron alcanzar como mínimo el 1,5% de los votos para poder llegar a esta instancia. Como se acortaron los tiempos a raíz de la pandemia -las elecciones generales de medio término suelen ser en octubre-, los que sean elegidos hoy tendrán poco tiempo para prepararse antes asumir, ya que quedarán solamente 3 semanas por delante debido a que el venidero 10 de diciembre deberán asumir en el cargo los nuevos ediles. En esta etapa incluso deberán viajar a Santa Fe para recibir el diploma correspondiente.

Cabe consignar que las 5 bancas que se pondrán en juego en el Concejo son las que hoy están ocupadas por los radicales Leonardo Viotti y María Alejandra Sagardoy, quienes tienen grandes chances de ser reelectos luego del amplio triunfo logrado en las primarias, Raúl "Lalo" Bonino y Marta Pascual (los cuatro de Cambiemos) y Jorge Muriel (Justicialismo). Esta descripción permite viajar cuatro años atrás en el tiempo cuando el principal espacio de la oposición logró un triunfo aplastante al quedarse con cuatro de las cinco bancas que se renovaban en ese 2017.

Los resultados que arrojó el escrutinio definitivo de las PASO del 12 de septiembre pasado confirmaron una abultada victoria de Juntos por el Cambio en Rafaela y en particular de la lista encabezada por Leonardo Viotti. Justamente, el frente con mayor respaldo electoral de los rafaelinos fue Juntos por el Cambio, que obtuvo 18.655 votos, de los cuales la lista de Leo Viotti y Alejandra Sagardoy (Juntos por Rafaela) cosechó 17.321 y la de Gonzalo Mondino (Vamos Juntos), 1.334.

De todos modos, y de acuerdo a los pronósticos extraoficiales de los últimos días, se espera que esta fuerza política logre un nueva victoria de manera contundente en nuestra ciudad, con porcentajes superiores a los que arrojó la votación del pasado 12 de septiembre.

En tanto, el segundo más votado fue el Frente de Todos, con 13.690 sufragios que se repartieron de la siguiente manera: Martín Racca y Valeria Soltermam de la lista Hacemos Santa Fe cosecharon 9.595, mientras que Nahuel Aimar (Vamos Rafaela) logró 3.238.

En el tercer puesto se ubicó el Frente Progresista con 6.407 votos. En este espacio, Carla Boidi con su lista Poder del Pueblo (PDP) se impuso por sobre el resto de las listas al obtener 2.822 cruces en la boleta única utilizada en las elecciones provinciales. Mientras que en segundo lugar se ubicó Matías Martínez Sella (lista Adelante, socialista) con 2.082.

También lograron avanzar a las elecciones generales las listas de Delvis Bodoira (Rafaela en Serio, del Frente Federal Vida y Familia) con 3.337 votos y la de Florencia Muriel (Rafaela Mi Ciudad) con 1.828.

Con estos resultados, tres frentes se perfilan como favoritos para quedarse con las cinco bancas que están en juego. Es necesario tener en cuenta que los cuatro partidos que no lograron superar el corte cosecharon alrededor de 3.500 votos.

¿Dónde irán a parar este 14 de noviembre?



¿HABRÁ MÁS VOTANTES?

No obstante, si bien el padrón para la elección de concejales está integrado por 78.980 personas mayores de 18 años, a votar en las pasadas elecciones primarias fueron 53.032 rafaelinos, lo que representa una participación del 67,25%. El total de votos válidos fue de 49.131, de los cuales afirmativos fueron 47.534, blancos 1.597 y anulados 3.901. Igualmente, se aguarda que para este domingo la participación ciudadana local sea más elevada que la registrada en la anterior elección.



VOTACIÓN DE

LOS CANDIDATOS

Los horarios y establecimientos educativos donde los candidatos a concejales votarán este domingo son los siguientes:

* Martín Racca, 9 horas en la Escuela San José.

* Valeria Soltermam, 12 horas en la Escuela Avellaneda.

* Leonardo Viotti, 11:30 horas en la Escuela Mario Vecchioli.

* Alejandra Sagardoy, 10 horas en la escuela Madre Teresa de Calcuta.

* Florencia Muriel, 10 horas en la escuela Alberdi.

* Delvis Bodoira, 9:30 horas en la escuela Mitre.

* Carla Boidi, 12 horas en la escuela Centenario de Rafaela.

Si bien el intendente Luis Castellano no es candidato -aunque por momentos pareciera que lo fue porque le puso el cuerpo a la campaña en respaldo de Racca y Soltermam-, votará a las 9:30 horas en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia.