Peretti, barrio y carnaval

POR HUGO BORGNA

Quién sabe por qué, la imagen de estos elementos que componen el título nos remite a las enumeraciones desbordantes de poesía de Homero Manzi (Sur, paredón y después). Puede ser porque Peretti, por ser parte de la vida diaria y del barrio, siempre está volviendo, reviviendo con sabor de latidos esas situaciones tan locales (y por eso universales). No nos permite salir de nuestro origen. Y nosotros tampoco queremos.

“El carnaval cambia de barrio”, de muy reciente aparición (octubre de este año) es una novela de 92 páginas, impresa en Gráfica América, de CABA. Se trata de una obra característica del sello del autor, comprometido con un estilo y un modo de percibir, lo hace que sus textos tengan espontaneidad y firmeza, al igual que los personajes. Al mismo tiempo, permiten captar a un Peretti distinto, madurado en tiempo y nuevas experiencias.

Resulta interesante repasar la técnica en que se apoya. Eficaz y segura, difiere del modo de presentación de la novela “clásica” (si es que la hay). Como buen creador de climas y sensaciones, desarrolla descripciones detalladas y precisas que trascienden la mera enumeración de objetos y reflejan el sentir de los protagonistas de la historia. Personaliza y da intencionalidad a los objetos (“…la pregunta serpenteó(…) El interrogante se hizo carne y fue a parar contra las paletas del mísero y voluntarioso ventilador…”).

Dentro de la presentación de los hechos, prefiere Edgardo Peretti mostrar cada personaje y ponerlo en un ambiente claramente determinado, mediante capítulos que parecen referir a hechos de otra novela. Solo los conecta en las cercanías de la mitad de la obra: es el momento preciso en que empiezan a hacer su juego las situaciones e intereses.

Allí, cuando todo está detallado prolijamente y en aparente armonía, es cuando se “arma” la novela, la cual empieza a tomar un veloz giro preparando el contundente final. Que no deja a nadie en ayunas y sí, en cambio, espectadores de la lectura estremecidos de sorpresa.

Por momentos se deja ganar por el tipo de adjetivación borgeana. Por lo demás, los diálogos son intensos y parecen cortar el aire.

“El carnaval cambia de barrio” constituye otra obra significativa dentro del devenir creativo de Edgardo Peretti. Están allí el barrio con todo lo que implica, la fuerza característica de cada historia, y también lo que aporta el carnaval.

Que no se ha definido en este texto. Porque no representa poco.

Pensándolo bien, por todo lo que juega el carnaval en la historia, será bueno que cada lector lo vaya descubriendo en su transcurrir por el relato.

Que también es un buen final para otra historia; la del encuentro feliz de un autor con los lectores.