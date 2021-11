La campaña de concientización sobre diabetes más importante del mundo

Cada 14 de noviembre desde 1991 se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha creada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta al alarmante aumento de casos de diabetes en el mundo.

En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que lo convirtió en un día oficial de la salud de la ONU. Esta fecha no es solo la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo, sino además un medio para aumentar la concientización global sobre la diabetes. Es una oportunidad para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave enfermedad, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo.

Este día tiene como objetivo ser la plataforma principal para promover los esfuerzos de sensibilización sobre la diabetes; promover la importancia de llevar a cabo acciones concertadas y coordinadas para hacer frente a la diabetes como una amenaza seria para la salud; y llamar la atención sobre los problemas más importantes y mantener a la diabetes firmemente en el punto de mira mundial público y político.

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo que fue creado como parte de la campaña de concientización "Unidos por la Diabetes", que simboliza la vida y la salud.

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021-23 es el acceso a los cuidados de la diabetes: si no ahora, ¿cuándo? 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a los cuidados que necesitan. Las personas con diabetes requieren atención y apoyo continuos para controlar su condición y evitar complicaciones.

"Vivimos tiempos extraordinariamente difíciles, en los que las personas con diabetes se enfrentan a una importante amenaza sanitaria adicional. Lamentablemente, hemos visto que las personas que viven con diabetes pueden ser más susceptibles de desarrollar peores complicaciones del covid-19. Nos debe preocupar que el legado de la pandemia haga que los recursos y la atención se centren en las enfermedades infecciosas en detrimento de todas las enfermedades no transmisibles, incluida la diabetes", recalcaron desde el sitio web de la Fundación para Diabetes.

Según explicó la Fundación, "la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar (glucosa) en sangre elevados. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia. El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa de la sangre como fuente de energía".

"Un fallo de la producción de insulina, de la acción de la misma, o de ambas cosas, genera un aumento de los niveles de glucosa en la sangre (hiperglucemia). De no controlarse adecuadamente, a largo plazo, la presencia continua de glucosa alta en la sangre puede provocar alteraciones en la función de diversos órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos", añadió el organismo.

Los principales tipos de diabetes son la diabetes tipo 1, antes llamada infanto-juvenil, y la tipo 2, antes conocida como la del adulto. "Esta última supone en torno al 90 % del total de los casos de diabetes y su incidencia está aumentando de manera muy llamativa en los últimos años, en relación con los cambios en el estilo de vida, cada vez más sedentario y con una dieta que favorece la ganancia de peso", remarcaron.

Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, Sofía Costamagna, la farmacéutica de la Farmacia Operto, ubicada en Bv. Hipólito Yrigoyen 229 de Rafaela, destacó que este "depende de su tipo y de cada caso en particular, pudiendo incluir fármacos hipoglucemiantes, como insulina o metformina". No obstante, aseguró que "es de suma importancia lograr una buena y correcta alimentación y realizar ejercicio".

"Un paciente diabético no necesita consumir alimentos especiales, sino regular el orden y la proporción de todos los alimentos comunes, ya que su alimentación dependerá de su ritmo de vida, necesidades energéticas y gustos personales, armonizando los momentos de comida con la insulina aplicada y/o con los hipoglucemiantes orales. La idea es consumir todo tipo de alimentos, sabiendo cuándo, cuánto, de qué manera y con qué frecuencia consumirlos", detalló.

Cabe enfatizar que es imprescindible consultar a profesionales del tema. Es por ello que Costamagna puntualizó: "Farmacia Operto pertenece a la Red de Farmacias Expertas en Diabetes, debido a que realizamos el asesoramiento y seguimiento de los pacientes con dicha enfermedad, entrega y control de los equipos medidores de glucosa Accu Chek Guide y todos los insumos necesarios: tiras reactivas, lancetas y lapiceras".

Es importante mencionar que la diabetes no es una enfermedad fácil, no consiste en solo dejar de comer alimentos con azúcar, como muchos creen, sino que es una afección que le cambia la vida por completo al paciente y que lo mantiene en guardia las 24 horas del día y los 365 días del año.

Es por esta razón que la farmacéutica no quiso dejar de mencionar la importancia del automonitoreo: "Es el mayor adelanto en diabetes de los últimos años y favorece el conocimiento permanente del control de la enfermedad. Se debe recordar que el automonitoreo libera y no esclaviza, permite tomar decisiones acertadas y es la mejor autoayuda que todo paciente diabético puede tener".

"La consulta con el profesional farmacéutico resulta indispensable y conduce a evitar errores comunes tanto en la toma de medicación como también en hábitos de vida que no contribuyan al tratamiento de esta enfermedad", concluyó Sofía Costamagna (MP 4204).