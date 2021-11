Fatal colisión entre un camión y una moto

Cuando eran aproximadamente las 10.00 de la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría 6a. de Frontera tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito acontecido en calle 66 esquina 5 de esa ciudad, entre un camión y una motocicleta, con personas lesionadas y una persona fallecida.

Con la urgencia del caso los uniformados se dirigieron a ese lugar, y una vez allí, observaron sobre la cinta asfáltica la presencia de una persona sin vida cubierta con una manta, y un individuo llamado Brian Damián R., de 28 años, domiciliado en San Francisco (Córdoba) quien dijo ser el acompañante del fallecido y que ambos se trasladaban en el rodado de menor porte.

Fueron partes de este siniestro vial una motocicleta Motomel Econo 70 c.c., la cual quedó debajo del acoplado del camión, que era conducida por quien en vida fuera Diego Fernando Bellotti, de 41 años, domiciliado en la ciudad de San Francisco (Córdoba), acompañado de Brian Damián R. quien manifestó que llegados a la esquina, al ver que el conductor no frenaba, saltó de la motocicleta en movimiento, momentos antes de que choque con el camión, y así salvó su vida.

Por la otra parte se trató de un camión marca Dimex 1625, de color blanco, con acoplado, siendo su dueño el conductor, Roberto Carlos L., de 50 años, domiciliado en calle 9 de Frontera.

No resultaron con lesiones el acompañante de la motocicleta como así tampoco el conductor del camión. Los agentes actuantes solicitaron la presencia de una unidad de emergencias médicas, la cual una vez arribada al sitio, constató el deceso de Diego Fernando Bellotti.

Colaboró en el lugar personal del Comando Radioeléctrico de Frontera, y personal de tránsito de la Municipalidad. Enterada de los pormenores la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero, solicitó la presencia de Policía Científica de AIC de Rafaela, al tiempo que el médico policial no aconsejó autopsia.



ACCIDENTE

EN RAFAELA

Un accidente de tránsito ocurrió en la víspera, en Bv. Lehmann y calle Moreno.

Formaron partes del mismo una motocicleta marca Honda modelo Biz, al mando de una mujer de 25 años y una camioneta marca Toyota modelo Hilux guiado por un hombre de 72 años.

Producto del siniestro la persona que se desplazaba en el rodado de menor porte, sufrió lesiones de carácter graves.

Intervino personal de la Comisaría N° 2.