El 13 de noviembre se conmemora el "Día Nacional de Lucha Contra el Grooming", que fue promulgado por la Ley 27.458 en octubre de 2018.

El simple hecho de contactar a un niño, niña o adolescente con fines sexuales configura el delito, no importa si posteriormente se concreta o no un encuentro. El delito está penado por la Ley Nacional 26.904 e incluido en el Código Penal.



¿QUE ES EL

GROOMING?

El Grooming es el acoso con fines sexuales que un adulto ejerce sobre un menor de edad utilizando cualquier medio tecnológico.

El perfil "falso" es el que una persona construye en una red social, haciéndose pasar por otra. El "groomer" suele utilizar esta metodología para poder acercarse virtualmente a su víctima, haciéndose pasar por una niña, niño o adolescente de su misma edad, o construyendo perfiles atractivos o de personas famosas.

Si se es víctima de Grooming se deben suspender las conversaciones y los niños o adolescentes deben contarle a sus padres o un adulto de confianza lo que le está pasando. Se deben conservar las conversaciones, que son la principal prueba que posteriormente utilizará la Policía.

Puedo estar siendo víctima de Grooming si un amigo virtual o desconocido con quien chateo, utiliza un lenguaje inapropiado o me pide fotos o videos de mi cuerpo sin ropa, o con actitudes sexuales o me envia material similar. Este es un signo de alerta de que puedo estar interactuando con un Groomer. Las fotos son luego utilizadas con fines de extorsión.



EN ARGENTINA

Los argentinos destinamos gran parte de nuestro día a la vida digital. De acuerdo a distintos relevamientos, en promedio nuestro tiempo frente a las pantallas alcanza 8 horas, de las cuales 3 horas son invertidas en el uso de redes sociales. Además, las chicas y los chicos están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas. A nivel mundial, los adolescentes y jóvenes son los más conectados. Como contracara a esta realidad, también aumentaron los delitos informáticos y los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, publicó el portal Infobae.

Un informe de UNICEF sobre “Las Víctimas contra las Violencias” 2019-2020 da cuenta de que el delito de grooming aumentó un 124%. Este organismo internacional define al grooming o ciberacoso como el proceso de captación de niños en línea, por el cual un individuo, por medio de internet, trata de ganarse la amistad de un menor de edad con fines sexuales, a veces mediante webcam que permiten compartir la explotación sexual entre las redes de delincuentes sexuales, y a veces llega incluso a reunirse con el menor para perpetuar el abuso sexual.



COMO ACTUAR

Ante situaciones de grooming, como familia y seres cercanos necesitamos saber cómo actuar, cómo realizar la denuncia pero, por sobre todas las cosas, contar con las herramientas necesarias para acompañar y contener a nuestros hijos. Es fundamental estar atentos, escucharlos y acompañarlos en el mundo digital, hablar con ellos es clave.

"Como mamá de adolescentes -dijo Carolina Stanley, autora de esta nota- creo que uno de los principales desafíos es prevenirlo. Existen medidas de cuidado y seguridad que podemos configurar para su protección: establecer ajustes de privacidad en los perfiles de redes sociales, bloquear la posibilidad de que personas desconocidas puedan comentar o escribir, compartan o reenvíen nuestra información, configurar para prohibir los comentarios inapropiados incluso deshabilitar completamente la posibilidad de comentarios de cualquier tipo, habilitar gestión de tiempo en pantalla, activar modo restringido para las búsquedas de videos, etc".

El Estado cuenta con dispositivos para combatir el grooming pero sabemos que el trabajo de prevención y detección es multidimensional y transversal; esto quiere decir que todos los organismos donde niñas y niños desarrollan su vida deben estar capacitados para prevenir, informar y denunciar.

Tenemos que trabajar todos en este sentido, para que cada niño, niña y adolescente pueda ejercer legítimamente y plenamente sus derechos. Acá estamos para cuidar sus derechos y acompañarlos.