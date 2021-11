Cierre a puro try para el CRAR que ahora irá por el pase a la final

El certamen dedelestá en su etapa final y ayer se definieron los cuatro equipos que jugarán las semifinales.en Rafaela, se quedó con el primer lugar y ahora se enfrentará con Los Caranchos de Rosario, que terminó en el cuarto lugar. Dicho encuentro se jugará en Rafaela.La otra semi la jugarán Jockey de Venado ante Tilcara de Paraná, los segundos y terceros, respectivamente de la fase regular. El ganador de este duelo será local en la final.Ayer, el equipo conducido por Enrique López Durando no dejó dudas y marcó diferencias, principalmente, con la potencia de sus forwards. Fueron ocho tries los que apoyó en el ingoal rival, por intermedio de Pablo Villar, Facundo Aimo (3), Mariano Ferrero (2), Jonatan Viotti y Pedro Rubiolo. Mientras que Pablo Villar sumó cinco conversiones y un penal, mientras que Mateo, el menor de los Villar, anotó una conversión sobre el final del encuentro.Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Juan M. Imvinkelried y Mariano Ferrero; Manuel Mandrille, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Mateo Villar, Juan N. Imvinkelried (c), Guillermo Brown y Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.40m José Francone x J. N. Imvinkelried, 46m Gian Allasino x Mandrille, 51m Benjamín Acosta x Brown, 53m Franco Davicino x J. M. Imvinkelried, 57m Juan I. Ghizzoni x Rocchi, 64m Cristian Páez x Viotti, 65m Ignacio Martínez x P. Villar, 66m Nahuel Rojas x Zegaib,La Salle 10 – Tilcara 35 (0-5), Universitario Santa Fe 29 – Logaritmo 13 (5-0), Los Caranchos 33 – Alma Juniors 20 (5-0).CRAR 30, puntos; Jockey (VT) 26; Tilcara 25; Los Caranchos 23; Universitario (SF) 17; Logaritmo 11; Alma Juniors 9; La Salle 4.(1ª vs 4ª) CRAR vs Los Caranchos, (2° vs 3°) Jockey (VT) vs Tilcara, (5° vs 8°) Universitario (SF) vs La Salle, (6° vs 7°) Logaritmo vs Alma Juniors.