Ferro se quedó con el último boleto para las semifinales

Ferrocarril del Estado logró quedarse con el último boleto para la semifinal del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. En la tarde de ayer igualó 2 a 2 con Peñarol en el clásico jugado en barrio Los Nogales y con el empate le bastó para quedarse con la zona D, superando por un punto en la primera colocación a Ben Hur, que había goleado en el adelanto y alcanzaba la línea de Ferro con 6 puntos.

Los goles para los Bichos Colorados fueron anotados por Martín Albertengo y Pablo Pavetti, a los 12 y 20 minutos del primer tiempo. Luego la visita se recuperó, descontó por intermedio de Pablo Duarte, a los 30 minutos y sobre el final de la primera parte Nicolás Peralta anotó el 2 a 2 final.

En Reserva ganó Peña por 2 a 1.



TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 3



Atlético de Rafaela 2 vs Deportivo Ramona 0, Brown San Vicente 4 vs Bochófilo Bochazo 1, 9 de Julio 3 vs Florida 2, Quilmes 4 vs Talleres (MJ) 0, Ben Hur 6 vs Deportivo Aldao 0, Dep. Tacural 1 – Sportivo Norte 6, Dep. Libertad 3 – Unión de Sunchales 1, Ferrocarril del Estado 2 vs Peñarol 2.



LAS POSICIONES FINALES



ZONA A. Brown 7, puntos; 9 de Julio 6; Florida Clucellas 2; Bochazo 1.

ZONA B. Atlético 9, puntos; Quilmes 4; Dep. Ramona 4, Talleres MJ 0.

ZONA C. Sportivo Norte 7, puntos; Dep. Libertad 7; Dep. Tacural 3, Unión 0.

ZONA D. Ferrocarril del Estado 7, puntos; Ben Hur 6; Peñarol 4, Dep. Aldao 0.