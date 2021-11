Josito acertó con las gomas y ganó en TC

Después de haberse disputado las tres series con piso húmedo y bajo un cielo amenazante, los ganadores de los parciales, Juan Martín Trucco (Dodge), Facundo Ardusso (Chevrolet) y Juan Pablo Gianini (Ford), ya no eran candidatos indiscutidos para la final de Turismo Carretera.

Los tres, en primera instancia, optaron por neumáticos para lluvia cuando se abrieron los boxes, aunque posteriormente Gianini dejó su lugar en el ordenamiento y cambió por gomas lisas en los pits.

Uno de los aspirantes al triunfo resignó sus chances antes de largar, porque en su regreso a la pista debió partir último.

Entre los mejor posicionados, Luis José Di Palma (Ford), desde la cuarta ubicación, apostó por las "slick", como tantos otros. Algunos, por sus ubicaciones relegadas y otros por una cuestión de estrategia.

Los dos principales aspirantes a la corona, Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet) tomaron posturas diferentes. Mientras el Falcon fue calzado con lisas, la Chevy llevó ancorizadas.

Como no llovió durante la competencia, el resultado no dejó margen para las sorpresas. "Josito" ganó de manera irreprochable, seguido por Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre, todos con gomas lisas para otro podio íntegramente de la marca del óvalo.

Werner, con su séptimo puesto, estiró su diferencia en la "Copa de Oro", ahora escoltado por el uruguayo Lambiris, que está obligado a ganar en la última competencia, para tener aspiraciones de quedarse con la corona.

Más distanciados del líder entrerriano quedaron Canapino y Ardusso, dos que penaron en carrera luego de no tener fortuna en sus elecciones de caucho.

Final (25 vueltas): 1° Luis José Di Palma (Ford), en 35m26s996, a un promedio de 175,532 Km/h; 2° Mauricio Lambiris (Ford) a 10s913; 3° Valentín Aguirre (Ford) a 14s937; 4° Christian Ledesma (Chevrolet) a 29s572; 5° Leonel Pernía (Torino) a 31s656; 6° Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 32s048; 7° Mariano Werner (Ford) a 34s060; 8° Germán Todino (Torino) a 35s166; 9° Juan Tomás Catalán Magni (Ford) a 40s096; 10° Nicolás Bonelli (Ford) a 43s356; 11° Diego Ciantini (Dodge) a 43s357; 12° Esteban Gini (Torino) a 43s824; 13° Juan Cruz Benvenuti (Torino) a 44s006; 14° Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 47s953 y 15° Marcos Landa (Torino) a 48s182.

"Copa de Oro": Mariano Werner 151,5 puntos; Mauricio Lambiris 135; Agustín Canapino 114; Facundo Ardusso 113; Christian Ledesma 112,5; Leonel Pernía 108; Juan Pablo Gianini 106; Luis José Di Palma 104; Esteban Gini 99; Juan Cruz Benvenuti 89; Marcelo Agrelo 82; Jonatan Castellano 78; Gastón Mazzacane 59; Juan Bautista De Benedictis 50 y Marcos Landa 49.

TC Pista (20 vueltas): 1° Federico Iribarne (Chevrolet), en 31m33s553; 2° Lautaro de la Iglesia (Dodge) a 587 milésimas; 3° Christian Ramos (Dodge) a 4s417; 4° Otto Fritzler (Ford) a 7s691; 5° Matías Canapino (Chevrolet) a 9s353... 12° Ian Reutemann (Dodge) a 25s505.

"Copa de Plata": Matías Canapino 136,5 puntos; Lautaro de la Iglesia 134; Santiago Alvarez 132,5; Kevin Candela 130,5; Martín Vázquez 126,5... Ian Reutemann 113.

Próxima fecha (última): 4 y 5 de diciembre en el autódromo "San Juan Villicum".