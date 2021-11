Duelo directo por el "1", CRAR necesita el triunfo

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a Jockey de Venado Tuerto por la séptima y última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Regional del Litoral, Primera División. El partido se disputará desde las 16 en el predio de la Ruta 70 con el arbitraje de Fabián Prats. Desde las 14.15 se medirán en Reserva con el contralor de Martín Jaime.

El duelo es clave de cara a la localía para las instancias de play offs que se realizarán para la definición del campeonato. El equipo dirigido por Quique López Durando está segundo, a un punto de Jockey, y en caso de ganar podrá jugar la semifinal, y en caso de ganarla, la final en su reducto.

Para tan importante encuentro, esta será la formación inicial del equipo Verde: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Jonathan Viotti; 4 Juan M. Imvinkelried y 5 Mariano Ferrero; 6 Manuel Mandrile, 7 Pedro Rubiolo y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown y 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.

El equipo de nuestra ciudad viene de ceder el invicto en el torneo en la fecha pasada, cuando cayó ante Logaritmo.

Los demás partidos de la jornada en este segmento serán: La Salle vs. Tilcara (Ulises Ruiz); Universitario de Santa Fe vs. Logaritmo (Leonardo Del Río) y Los Caranchos vs. Alma Juniors (Juan Silvestre).

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 26; CRAR 25; Tilcara 20; Los Caranchos 17; Universitario de Santa Fe 12; Logaritmo 11; Alma Juniors 9 y La Salle 4.