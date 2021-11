Ben Hur no pudo ante Gimnasia en el Coliseo

Se disputó este viernes la segunda fecha de la Liga Provincial y en el estreno como local, Ben Hur no pudo con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El equipo santafesino se impuso por 63 a 53 en un partido de goleo bajo, donde defensivamente los dos equipos hicieron un buen trabajo, pero en el cual el local tuvo magros porcentajes de efectividad.

El elenco benhurense mostró sus dificultades para el ataque estacionado ante la carencia de un pívot dominante y dependió demasiado de los lanzamientos perimetrales, ya sea de Burkett, Marconetto o Caligaris. La visita, con el grandote Lucio Delfino más allá de no haber estado mucho tiempo en cancha, y buena eficacia en momentos determinantes de Botta y Alfonso, fue manteniendo una diferencia entre 10 y 12 puntos que le dio tranquilidad. El tercer cuarto, donde BH anotó solo tres puntos, fue una de las claves.

Dirigieron en el Coliseo del Sur, Marcelo Varela y Fidel Sottocorno. Parciales: 10-23, 29-35 y 32-49.

Ben Hur: Caligaris 9, Francisco Serrano 5, Marconetto 12, Chiabotto 11 y Ferrario 5 (fi). Ortiz 0, Burkett 11. DT: Andrés Mandrille.

Gimnasia: Botta 15, Copello 5, Tomás Gómez 10, Alfonso 13, Delfino 10 (fi). Santillán 8, A. Fernandez 2. DT: D. Dorfman.

El equipo rafaelino, con dos caídas en el certamen, intentará obtener la primera victoria el viernes 19 cuando sea otra vez local, ante Firmat F.C.



EN SUNCHALES

Por la Zona C, Unión de Sunchales logró su segunda victoria en el torneo. En la Fortaleza del Bicho derrotó a Brown de San Vicente por 77 a 71.