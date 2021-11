Oficial: Atlético derrotó a 9 de Julio

Tuvo continuidad este viernes el torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En el partido pendiente de la cuarta fecha, Atlético venció a 9 de Julio en el gimnasio Lucio Casarín por 89 a 73. Los parciales fueron: 27 a 17, 47 a 38 y 69 a 54, todos para el ganador.

En tanto, el jueves comenzó la última fecha con el triunfo como visitante de Independiente ante Peñarol por 85 a 68. El miércoles 17, a las 21.30: jugarán Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes: Ben Hur vs. Atlético y 9 de Julio vs. Unión de Sunchales.

Posiciones: Libertad y Ben Hur 11 puntos; Quilmes, Independiente y Atlético 10; Unión 9; Peñarol 7 y 9 de Julio 7.