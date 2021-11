Terminó el sueño de Báez

Se terminaron las Next Gen Finals para Sebastián Báez. El argentino, de gran performance en el certamen disputado en Milán, no pudo batir a Carlos Alcaraz, máximo favorito del torneo, y cayó por 4-2, 4-1 y 4-2. El ibérico se enfrentará en la final con el estadounidense Sebastian Korda, que venció en la otra semi a su compatriota Brandon Nakashima.Con un nivel arrollador, el español no le dio chances en ningún momento al bonaerense para llevarse el encuentro o siquiera, algún set. Con el saque y derecha como sus principales armas, Alcaraz hizo de las suyas.Más allá de eso, la performance de Báez fue, sin dudas, maravillosa. El argentino concluyó su estadía en las Next Gen Finals logrando grandes resultados (victorias ante Hugo Gastón y Lorenzo Musetti) y siendo el primer tenista sudamericano en meterse entre los cuatro mejores de este torneo, desde sus inicios en 2017.