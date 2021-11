Golazo de Di María y festejo de Argentina en Montevideo

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Sin el brillo de sus últimas actuaciones, pero con mucha efectividad, la Selección argentina dio anoche un nuevo paso hacia la clasificación al Mundial de Qatar 2022 al vencer como visitante por 1-0 a Uruguay, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. .

El encuentro en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo fue extremadamente parejo y la Albiceleste lo definió con un soberbio gol de Ángel Di María, que portó la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi como titular -jugó los últimos 15 minutos-.

A los siete minutos, "Fideo" recibió de Paulo Dybala en el vértice del área, se acomodó y abrió el pie izquierdo para colocar la pelota en un ángulo.

Así, la "Celeste", que ya tenía al técnico Óscar Tabárez en la cuerda floja, se quedó en 16 unidades y fuera de la zona de clasificación, donde estaba antes de esta jornada y teniendo que viajar ahora a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia.

Argentina, en tanto, tiene 28 puntos, es escolta del líder Brasil (34) y, en caso de vencer justamente a la "Verdeamarelha" el martes en San Juan, ya podría asegurar su pasaje matemático al Mundial.

Antes y después del gol de Di María, fue Uruguay el que llevó el peso del partido, obligado por su situación en la tabla y por revertir la imagen que había dejado en los últimos encuentros. .

En la primera del encuentro, una pelota suelta después de unos rebotes en el área albiceleste dejó a Nández de frente a "Dibu" Martínez, que con un achique espectacular puso la mano derecha para evitar el 1-0 del ex Boca Juniors.

Y posterior al gol de "Fideo" Di María, Luis Suárez, el más peligroso de los uruguayos, calzó una volea medio mordida que impactó la pelota en el palo derecho de Martínez, que de esa forma mantenía su imbatibilidad con Cristian Romero y Nicolás Otamendi como marcadores centrales.

En el segundo tiempo, tanto Tabárez como Scaloni fueron moviendo fichas, pero la tónica no se modificó porque Argentina sufrió por no poder tener la posesión de la pelota y Uruguay se adelantó más con empuje que con ideas.

Un centro de Vecino que casi se le mete en la espalda a Martínez, que sacó por arriba del travesaño para ser una de las figuras albicelestes, fue la más clara de Uruguay.

Sobre el cierre, a falta de cinco minutos, un centro de Piquerez con rosca al área chica encontró la cabeza de Álvarez para intentar acomodar la pelota a contrapierna de Martínez, pero el balón quedó en el techo del arco.



Uruguay 0- Argentina 1



Estadio: Campeón del Siglo (Montevideo).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godin, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Nahitan Nández, Matías Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Paulo Dybala y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Gol en el primer tiempo: 7m Di María (A).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Facundo Torres por Rodríguez (U) y Joaquín Correa por Dybala (A); 9m Alejandro Gómez por L. Martínez (A) y Ángel Correa por Di María (A); 18m Agustín Álvarez por Vecino (U); 30m Lionel Messi por Lo Celso (A) y Mauro Arambarri por Bentancur (U); 35m Exequiel Palacios por De Paul (A) y Fernando Gorriarán por Nández (U).



PRÓXIMA FECHA (14)



Martes 16/11: 17hs Bolivia vs Uruguay, 18hs Venezuela vs Perú, 20hs Colombia vs Paraguay, 20.30hs Argentina vs Brasil, 21.15hs Chile vs Ecuador.