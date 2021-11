Del Bono paró el último once

Atlético de Rafaela se prepara para cerrar la temporada 2021 de la Primera Nacional, el próximo lunes, cuando visite a Brown de Adrogué por la fecha 34ª de la zona B.

El encuentro comenzará a las 17.00hs y será arbitrado por Andrés Gariano.



En la jornada de ayer el entrenador Gonzalo Del Bono dispuso de minutos de fútbol en el predio del Autódromo, donde paró el posible equipo que disponga para el juego del lunes.



Ante el desgarro de Facundo Nadalín, el que apareció en el once titular fue Gastón Tellechea, y el equipo formó con: Nahuel Pezzini; Tellechea, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Gonzalo Alasia, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.



El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, donde sumará un nuevo entrenamiento futbolístico y podría quedar definido el 11 titular.



JUGARON AYER



La fecha 34ª y última de la Primera Nacional se puso en marcha en la noche del jueves con uno de los adelantos, que no juegan por nada, que tuvo la jornada. Temperley derrotó 3-1 a Estudiantes en Río Cuarto, por la zona A. Ayer, Chicago y Estudiantes de Buenos Aires igualaron 0 a 0 y Mitre de Santiago del Estero superó 3-1 a Chacarita, como visitante.

Por la zona B, Brown de Puerto Madryn venció 1-0 a All Boys.



SIGUE EL LUNES



ZONA A. Lunes 15/11: 19.10 hs. Almirante Brown vs. Alvarado de Mar del Plata (Diego Ceballos), 19.10 hs. (TV) San Martín de Tucumán vs. Tigre (Fernando Espinoza), 19.10 hs. Belgrano de Córdoba vs. Quilmes (Leandro Rey Hilfer)., 19.10 hs. Deportivo Riestra vs. Agropecuario de Carlos Casares (Yael Falcón Pérez)., 19.10 hs. Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú de Mendoza (Nazareno Arasa)



ZONA B. Lunes 15/11: 17.00 hs. Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela (Andrés Gariano), 17.00 hs. San Martín de San Juan vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Pablo Giménez), 17.00 hs, (TV) Villa Dálmine vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo), 17.00hs San Telmo vs. Instituto de Córdoba (Héctor Paletta), 17.00hs Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Jujuy (Mario Ejarque), 17.00hs Almagro vs. Ferro Carril Oeste (Ariel Penel), 17.00hs Güemes de Santiago del Estero vs. Deportivo Morón (Pablo Echavarría), 20.30hs Santamarina de Tandil vs. Tristán Suárez (Yamil Possi)