Clásico en Los Nogales y definición de la zona D

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol estará completando este sábado su primera fase con el clásico que disputarán en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Peñarol, encuentro que definirá la zona D.

El juego comenzará a las 17 hs. y será arbitrado por Franco Ceballos.

Ben Hur goleó 6-0 al Deportivo Aldao el jueves por la noche, alcanzó la cima con 6 puntos y una diferencia de gol de +7. Con 6 unidades también viene Ferro, que hoy empatando se asegurará el primer lugar y el boleto a semifinales. Su rival, Peña, también llega con una luz de esperanza, aunque debería golear a los Bichos Colorados.

Anoche, al cierre de nuestra edición se definía la zona C con Sportivo Norte visitando a Tacural. El Negro, líder con 4 unidades (+3) y el ‘Depor’ escolta con 3. En Sunchales se disputaba el clásico entre Libertad y Unión, con los ‘Tigres’ también con chances al sumar 4 puntos (+3).

En los adelantos del jueves, Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente lograron los pasajes a la segunda fase, la de semifinales. La Crema derrotó 2-0 al Deportivo Ramona y se quedó con la zona B, mientras que en San Vicente, Brown se adueñó del clásico al ganarle a Bochófilo Bochazo 4-1 y se quedó con la zona A.



LAS SEMIS



Los partidos de semifinales se disputarán entre semana y Atlético de Rafaela lo hará con el ganador de la zona C (Sportivo, Libertad o Tacural), mientras que Brown se enfrentará con el que se quede con la zona D (Ben Hur, Ferro o Peñarol).



LOS RESULTADOS DEL JUEVES



Atlético de Rafaela 2 vs Deportivo Ramona 0, Brown San Vicente 4 vs Bochófilo Bochazo 1, 9 de Julio 3 vs Florida 2, Quilmes 4 vs Talleres (MJ) 0, Ben Hur 6 vs Deportivo Aldao 0. HOY. 17 hs. Ferrocarril del Estado vs Peñarol.



LAS POSICIONES



ZONA A. Brown 7, puntos; 9 de Julio 6; Florida Clucellas 2; Bochazo 1.

ZONA B. Atlético 9, puntos; Quilmes 4; Dep. Ramona 4, Talleres MJ 0.

ZONA C. Sportivo Norte 4, puntos; Dep. Libertad 4; Dep. Tacural 3, Unión 0.

ZONA D. Ben Hur 6, puntos; Ferrocarril del Estado 6; Peñarol 3, Dep. Aldao 0.