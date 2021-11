“El resultado de unas elecciones de medio término va a plantear otros escenarios”

Sin lugar a dudas, Silvina Frana es una de las ministras fuertes de la administración de Omar Perotti y es de las funcionarias más visibilizadas a partir del impulso de la obra pública en Santa Fe. La ministra de Infraestructura, Obras Públicas y Hábitat, entrevistada por el programa “La Última Pregunta”, que se emite por Next Tv y es conducido por Pedro Ulman, destacó la decisión política para avanzar y concluir la obra del hospital regional de Rafaela: “Cuando empezó la pandemia, fue uno de los lugares que fuimos a ver para tratar de definir si desde allí con una obra rápida, podíamos generar un lugar para atender a la gente. En ese momento sufrimos una gran decepción al ver solo una estructura de cemento, sin piso, sin servicios; muchísimas limitaciones para poder tener allí un lugar para atender a la gente y tuvimos que pensar en otras alternativas. Mientras tanto se siguió trabajando y hoy ya tenemos prácticamente concluida una segunda etapa, con toda un área de la atención médica de guardia, que la pudimos recorrer hace algunos días. En lo personal con mucha emoción, porque por suerte uno se olvida de los momentos difíciles y porque en aquellos momentos de pandemia era importante apurarse y encontrar lugares para atender a nuestra gente”.

“El estar planteando esta tercera etapa, cubriendo todo lo que tiene que ver con el área de neonatología, de maternidad, de diagnóstico por imágenes, creo que habla a las claras de esta decisión de trabajar fuertemente; de invertir fuertemente. También hablando de salud, se abrió la planta depuradora de líquidos cloacales de Rafaela; el entubado de calle Tucumán que está próximo a finalizar. Hace pocos días también, llegaron los caños del Acueducto Desvío Arijón y el equipamiento, que son estas cosas que no estamos contando o anunciando en papeles, les estamos diciendo que vayan a visitar las obras que están”, enfatizó la funcionaria provincial.

Frana, remarcó que “cuando llegamos a la gestión este era uno de los Ministerios más endeudados; no se pagaban las obras desde junio del 2019, momento en que el socialismo había perdido las elecciones. Nos tocó enfrentar un saneamiento de esa deuda, un proceso de consolidación que apenas pudimos resolverlo las obras que se habían parado debido a la falta de pago, inmediatamente se retomaron y se plantearon obras nuevas”.

Finalmente, la ministra de Infraestructura, habló del posible panorama post electoral y dijo: “Ninguna obra que se empieza no cuenta con presupuesto. Todas la obras cuentan con presupuesto, cuentan con financiamiento y en la medida que estos parámetros se sostengan, esto está asegurado. Si hay alguna cuestión extraordinaria, habrá que ver como se refinen los tiempos de una obra, pero de ninguna manera nada de lo que se plantea está pensado en forma inconsistente. Todo tiene la consistencia de tener el presupuesto. Obviamente, que los resultados de unas elecciones de medio término, en un contexto económico difícil, seguramente va a plantear otros escenarios”.