Más de mil rafaelinos ya cuentan con una dosis adicional

Como todos los viernes, la Dirección Regional de Salud dio a conocer el reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana. De acuerdo al informe, en los últimos 7 días se colocaron otras 13.083 dosis en la zona para un total de 451.432 desde que a principios de año se puso en marcha este exitoso operativo. En cuanto a los efectores de la región, que incluye los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" se aplicaron 186.241 dosis, seguido por Sunchales con 47.486, San Cristóbal con 28.494, Ceres con 27.141 y Tostado con 24.797 entre los principales efectores.

En cuanto a los pacientes vacunados oriundos de nuestra ciudad, 91.414 cuentan con la primera dosis y 70.841 han completado el esquema. En tanto, hasta el momento 1.26 rafaelinos han recibido una dosis adicional con las vacunas AstraZeneca y Sputnik, acumulando hasta este sábado 163.281 dosis aplicadas en el hospital local desde que se inició el plan de vacunación. Cabe mencionar que, según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en la ciudad de Rafaela. Por lo tanto, podemos decir que el 83% de la población de Rafaela cuenta con una dosis de vacuna contra el COVID-19 y un 64% cuentan con esquemas completos.

Por último, en relación al tipo de vacuna utilizada, la Sinopharm sigue siendo la más aplicada con 158.205 dosis, seguida por la AstraZeneca con 141.828, la Sputnik con 106.223, la Pfizer con 20.884, la Moderna con 19.906, la Covishield con 4.034 y finalmente la Cansino con 360 aplicaciones.



690 TURNOS PARA

ADOLESCENTES

En tanto, este viernes fueron otorgados otros 690 turnos para adolescentes de 16-17 años que fueron inscriptos para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer, luego de haber recibido la primera hace 3 semanas. El operativo se llevó a cabo en la carpa que se encuentra situada enfrente del Hospital "Jaime Ferré".



SIN CASOS

Por tercer día consecutivo, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que acumula desde marzo del año pasado 14.858, de los cuales 3 se encuentran activos, 9 son los vecinos aislados y 14.535 los recuperados. Además, por 64ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Al mismo tiempo, se informó que no se registran pacientes internados Covid-19 positivo en el Hospital local.