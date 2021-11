El nuevo Código Urbano se trata y se vota antes del recambio del Concejo

El Concejo Municipal resolvió comenzar el análisis de las modificaciones al Código Urbano con el objetivo de aprobar la ordenanza antes del próximo 10 de diciembre, es decir con la actual composición para evitar más demoras y ante las urgencias planteadas desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región junto a sus cámaras asociadas. El presidente del cuerpo legislativo, convocó a una reunión para el próximo miércoles 17 a la que asistirá el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad, Diego Martino y funcionarios de áreas técnicas.

A mediados de agosto, el Ejecutivo envió el proyecto del nuevo Código Urbano al Concejo también en el marco de una creciente presión desde el sector empresario. Desde los Consejos de Profesionales y las cámaras del CCIRR hicieron su "devolución" con una serie de sugerencias. "Hay acuerdo en la mayoría de los puntos, quedan diferencias que creemos vamos a superar a partir del debate", dijo Bottero, que pidió al Ejecutivo que también defina su posición ante los cambios propuestos desde el sector privado.

Sin embargo, no hubo respuestas desde el gabinete municipal. "Nos están pateando la pelota hacia adelante desde hace un mes", reconoció un concejal opositor en el pasillo. Ante la indefinición y la necesidad de acelerar los tiempos, Bottero logró el aval de todos los ediles para convocar a una reunión para el próximo miércoles. "Si quieren venir los funcionarios a explicar la posición del Ejecutivo respecto a las modificaciones, que vengan, sino el Concejo avanzará porque la decisión es votar con esta composición actual", dijo Bottero.

El riesgo de esperar la renovación parcial del cuerpo legislativo es que quienes asuman necesitarán tiempo para ponerse al día con la discusión y eso puede postergar el tratamiento para el 2022 en un tema sensible.

Marco Boidi, dirigente del Centro Comercial e Industrial, manifestó: “Este es un tema que ya está en el orden de los siete años, que pasó por momentos de mayor actividad, menor actividad y cuando se fueron haciendo propuestas las respuestas por ahí se dilataron. Es un proceso que viene de hace mucho y lo que hicimos es seguir desde el Centro Comercial pidiendo que haya tratamiento”.

“Los concejales tomaron ahora esa resolución de tratarlo y si bien estamos en medio de un proceso electoral, no me parece mal que se sigan tratando las cosas, que avancen por más que haya elecciones. Me parece correcto que así lo haya entendido el Concejo”, dijo el representante de la Cámara de la Construcción.

Boidi señaló que “nosotros hicimos algunas observaciones respecto a puntos a modificar para que el nuevo Código nos permita un mayor desarrollo inmobiliario, porque como lo está planteando el municipio se iban a poder hacer menos superficie por lote. Pusimos en consideración del municipio y del Concejo nuestros puntos de vista”.

Sobre el proyecto Bottero, expresó: “tenemos la propuesta elevada por el Ejecutivo, a su vez tenemos unas sugerencias respecto a algunos puntos que nos elevaron los Colegios de Profesionales y las Cámaras de la Construcción. Repito, esas son sugerencias y no forman parte del proyecto”.

El radical explicó que sobre algunos artículos del proyecto se hicieron diferentes propuestas desde las instituciones, con lo cual el próximo miércoles los concejales intentarán, en la reunión convocada para analizar la modificación del Código Urbano, avanzar y poder cuanto antes dar despacho al proyecto de ordenanza.

Bottero contó que el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, concurrirá al Concejo junto al equipo técnico y manifestó: “Supongo que trabajarán sobre su proyecto, le haremos preguntas o analizarán las propuestas de los Colegios y el Centro Comercial, si son viables o no. Nos darán su opinión y después la viabilidad o no la terminará votando el Concejo. Vamos a trabajar sobre el proyecto original y vamos a consultar sobre las modificaciones que sugieren el resto de los actores”.