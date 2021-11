Consumo de carne: se mantiene en los registros más bajos en un siglo

A raíz de los elevadísimos precios internos, el consumo de carne vacuna se mantuvo durante octubre en uno de los peores registros en cien años, ya que la gente prefiere otros cortes como el cerdo o el pollo, según un informe de la cámara que reúne a frigoríficos locales. De acuerdo con el estudio, el consumo de carne vacuna per cápita se ubicó en 47 kilos durante octubre, lo que significó una caída del 5,8% contra igual período de 2020.

De este modo, los habitantes de la Argentina están comiendo unos 3 kilos menos de carne por persona que el año pasado, como consecuencia directa de la suba de precios. Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, como restringir las exportaciones e impulsar cortes populares a bajo precio, el consumo de carne no se recupera.

Con una inflación que sigue desgastando salarios, el habitante medio prefirió reemplazar la carne por otros cortes o directamente por otros alimentos.

A diferencia de la carne vacuna, la del cerdo ya se ubica en torno a los 20,5 kilos de consumo por habitante y el pollo, casi similar a la vacuna, con 46,5/47 kilos.

En 2008, el consumo de carne vacuna por habitante superaba los 69 kilos, por lo que el nivel actual representa una baja de casi 32%. "A lo largo del año la industria frigorífica enfrentó un escenario de escasez de hacienda para faenar, producto de la liquidación de hembras que se extendió entre las primaveras de 2018 y 2020 y que en 2021 se tradujo en una menor zafra de terneros/as", señaló la cámara CICCRA.

Detalló que "en particular, en octubre se faenó un total de 1,063 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 10,1% menos que en octubre de 2020, corregido por el número de días laborables".

"Fue la novena baja interanual en lo que va del año. Sólo en marzo se registró una variación positiva", precisó la entidad empresaria. Agregó que "en el acumulado de los primeros diez meses de 2021 se faenó un total de 10,72 millones de cabezas de hacienda vacuna".

Precisó que "este número resultó 7,5% menor al de enero- octubre de 2020 (-9,5% cuando se ajusta por el número de días laborables)". Sobre la producción, dijo que en octubre pasado se ubicó en 246.000 toneladas res con hueso. "En relación a octubre de 2020 se observó una disminución de 8,8%, corregida por días laborables", sostuvo.



URUGUAY DESPLAZÓ A ARGENTINA

COMO PROVEEDOR DE CHINA

Por efecto directo de las restricciones a las exportaciones, Uruguay desplazó del segundo puesto a la Argentina del listado de países que venden más carne a China. De acuerdo con un informe elaborado por el economista Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterránea, los exportadores argentinos pasaron de suministrar el 23% de los pedidos chinos al 11%.

El principal proveedor de carne a China es Brasil, ahora el segundo lugar lo ocupa Uruguay con una participación del 14% y, en el tercero, se coloca la Argentina. Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en el período abril-mayo, China representó el 81% del total exportado por la industria frigorífica argentina.

Mientras, en septiembre pasado fue del 64,8% y en el mismo mes del año pasado había trepado al 72,1%.

Entre enero y septiembre, las exportaciones nacionales de carne vacuna se ubicaron en 437.100 toneladas peso producto, un volumen que según los especialistas de la entidad resultó similar al mismo período del año pasado, pero al momento de medirlas en toneladas res con hueso equivalentes, se registró una baja anual de 5,4%.

En ese mismo período, la Argentina exportó a China un total de 325.300 toneladas peso producto, representando un 74,4% del total exportado y registrándose un crecimiento anual de 1,3%, y generando un ingreso de divisas por 1.205,6 millones de dólares, mostrando una caída a 1,6% anual.

"Los mayores controles oficiales aplicados en los últimos meses se tradujeron en una mejora del precio promedio declarado, lo que hizo que el promedio de los primeros nueve meses del año se ubicara en 3.706 dólares por toneladas peso producto y redujera la caída interanual a 2,9%", señaló la cámara frigorífica.

En una publicación de Twitter, Garzón indicó que entre junio y septiembre el único país que bajó el nivel de ventas a China fue la Argentina.

Entre enero y mayo, la caída por parte de la Argentina fue 16,5%, mientras que Brasil creció un 41,6%, Uruguay un 22,9% y los Estados Unidos un 6,2%.

En el décimo mes del año, la comercialización de carne uruguaya al mundo marcó un récord histórico, transformándose en el principal sector exportador y el de mayor incidencia sobre la evolución del total exportado.

Así, en octubre, las ventas alcanzaron los USD 259 millones, un aumento interanual de 75%.