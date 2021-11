Una clara victoria de Sebastián Báez

El tenista argentino Sebastián Báez venció al francés Hugo Gaston, por 4-3(7-2); 4-2 y 4-2, en la tercera participación de la fase de grupos del Next Generation ATP Finals."Creo que una de las claves es haberle podido sacar la iniciativa", indicó el ganador, de 20 años y oriundo de la ciudad bonaerense de San Martín.Báez, ubicado en el puesto 111 del ranking mundial del ATP, despachó con mucha autoridad y contundencia al francés Gastón (67).El argentino cumplió una actuación sin fisuras y con una gran efectividad con su primer servicio, a la que sumó tiros precisos y esquinados, aplastó al promisorio Gastón, que masticó bronca durante todo el match y quedó afuera del certamen, tras apenas 1 hora y 7 minutos de enfrentamiento."Creo que una de las claves es haber podido tener la iniciativa y que él no pegue nunca cómodo. Tiene un talento y una mano que no es normal; por suerte pude aprovechar sus momentos de desconcentración y también jugar mejor que con Korda", aseguró Báez.Báez finalizó segundo en el Grupo B y hoy se medirá por una de las semifinales ante el español Carlos Alcaraz, quien se adjudicó el Grupo A.Por su parte, el estadounidense Sebastián Korda (39) enfrentará a su compatriota Brandon Nakashima (63), en la otra semifinal del torneo.Korda se impuso en el segundo partido del Grupo B al italiano Lorenzo Musetti (58) por 4-2, 4-3 (7-4) y 4-2, para quedarse con el primer lugar.