Este domingo arranca el 2023 en Santa Fe

(Desde Santa Fe). Aunque la de este domingo 14 parezca solo una elección nacional intermedia más, en su momento Carlos Melconian la definió como “la más importante desde 1983”, figura ilustrativa que tiempo después fue adoptada por la oposición como leitmotiv de su eje discursivo.

En Santa Fe ante la orfandad de candidatos descollantes tras el fallecimiento de Miguel Lifschitz, quien era el candidato ideal para encabezar la construcción de un “frente de frentes”, estas elecciones intermedias, incluidas las PASO, oficiarán en todos los sectores de selección primaria de futuros candidatos para pelear por el Sillón del Brigadier en el 2023.



EL PERONISMO TIENE

EL MAYOR GASTO

El peronismo encontró en Omar Perotti y la “unidad en la diversidad” -experiencia que difícilmente se reedite dentro de dos años- el elefante blanco que los condujo en el 2019 a la recuperación del poder tras doce años de ausencia.

Las PASO del 12 de setiembre creemos que convenció al casi mítico “Chivo” Rossi de haber cumplido un ciclo en sus intentos gubernamentales; Omar Perotti lo doblegó en votos con sus candidatos. Pero tampoco estas primarias alumbraron decididamente el futuro contendiente peronista para la Casa Gris. Más bien tendemos a pensar que aparecerá este domingo, según sea el resultado dentro del peronismo.

El periodista deportivo -ahora nos enteramos que también acordeonista- rosarino Marcelo Lewandowski fue la revelación hace dos años al derrotar a la dos veces intendente de Rosario, Mónica Fein, quien pugnaba por la senaduría provincial del Departamento Rosario. El pasado domingo 12 de setiembre el “Lewa” le salvó la ropa al peronismo, al pintar de celeste el Departamento Rosario y su vecino San Lorenzo, ante la avalancha amarilla. Un caso serio este muchacho.

De la manera que sea, Lewandowski dentro de menos de un mes jurará como senador nacional, pero antes -este domingo- se sabrá si es el aspirante más serio a representar al peronismo en el 2023 en su carrera por retener la gobernación. O disputar la intendencia de Rosario.

Si se repitiese la filigrana del 12 de setiembre, no cabe duda que el “polaco” será el candidato puesto a conquistar para el peronismo épicamente la municipalidad de Rosario, y Omar Perotti deberá convencer a Roberto Mirabella de bajar (el 10 de diciembre jurará como diputado nacional) en algún momento al gabinete para ser su candidato delfín sucesor.

Ahora, si el peronismo con Lewandowski como cabeza de lista pinta de celeste otros departamentos, aun perdiendo en los números definitivos, el ahijado de María Eugenia Bielsa abrirá debates en el peronismo.

En el peronismo presienten que si logran achicar la diferencia de las PASO (diez puntos) a la mitad, Omar Perotti se convertirá en una referencia nacional indiscutible. A su rival inmediato el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, Juntos por el Cambio lo abofeteará feo por lo visto.

El escritor y periodista Jorge Asís, de paso esta semana por esta capital para disertar en un coloquio de ADER, señaló a Perotti y Schiaretti como necesarios candidatos a Presidente de la Región Centro.



¿JUNTOS EN EL

FRENTE DE FRENTES?

En Juntos por el Cambio el lienzo muestra una paleta de colores diversa y con serios contrastes. A menos que la idea primigenia del “frente de frentes” del cual los radicales Mario Barletta y Maximiliano Pullaro junto con Miguel Lifschitz abonaban en sabrosos asados, logre atraer a otros comensales, como el PS, la CC, el PRO y líneas internas como el M.A.R de Julián Galdeano, el “padre de la criatura” (Losada).

Pullaro inmediatamente de perder las PASO por el 0,7% contra Losada se abocó a preparar el terreno para su precandidatura a Gobernador junto al poderoso sector NEO – Evolución que lidera.

Mario Barletta le dijo a sus amigos del café que “por ahora” no siente esa comezón interna del 2007 para volver a ser intendente de esta capital (¿tiene ganas de pelear por la gobernación?).

Carolina Losada, a quien antes de que ganase las Paso el analista Ignacio Zuleta la apuntaba como probable compañera de fórmula presidencial de Rodríguez Larreta, si este domingo lograse una performance electoral superlativa, nadie podría asegurar que no sea una gema preciosa para el 2023.



EL SOCIALISMO BUSCA

EMPODERAR AL FPCyS

Dentro del socialismo insignia del Frente Amplio Progresista (FPCyS en su clásica versión territorial), Clara García aspira a crecer este domingo lo suficiente como para ser la referencia obligada en cualquier mesa de negociación de cara al 2023, junto con los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, ambos “filo FPCyS”, pero de perfiles libre pensadores similares. Naturalmente los desempeños locales de ambos alcaldes el domingo serán un activo -o un pasivo- a tener en cuenta luego en aquellas políticamente desalmadas instancias negociadoras que comenzarán a mediados del 2022. Pitágoras dijo que los números gobernaban el universo. El de la política también. Fundamentalmente.