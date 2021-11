Viotti busca fortalecer la oposición en el Concejo para equilibrar fuerzas

Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, concejales desde 2017, están a punto de terminar su primer mandato. Y buscan una reelección en la lista de Juntos por el Cambio para continuar consolidando una labor legislativa que "represente los intereses de nuestros vecinos y a la vez gestione sus demandas y sus reclamos como así también continuar con el control de los actos de gobierno del Ejecutivo Municipal". "El perfil de nuestras concejalías es de cercanía con la gente, escuchamos, agendamos, proponemos. Siempre estamos", sostuvo Viotti quien lidera la lista que también conforman Ceferino Mondino, Carina Visintini y Marta Pascual entre otros.

"Durante toda la campaña hicimos un trabajo basado en la cercanía con el vecino, que en realidad es lo mismo que hacemos desde la labor en el Concejo. Los resultados de la interna fueron excelentes, lo que demostraron que la lista de unidad alcanzada con el PRO fue un acierto. Además, terminamos de consolidar los equipos internos, lo que es un enorme potencial que tenemos como grupo que servirá de base para la construcción de una alternativa", sintetizó Viotti.

Sagardoy coincidió al resaltar que "la caminata por los barrios, las visitas a emprendedores o empresas consolidadas permite mantener un diálogo abierto con los vecinos, se trata de una forma de encarar la gestión pública desde el Concejo que pusimos en práctica desde que asumimos hace casi cuatro años". "Es un diferencia que tenemos como espacio político, la capacidad de escuchar, de tener los ojos bien abiertos para entender lo que pasa en la calle y diseñar propuestas que den respuestas a los pedidos y necesidades de nuestra gente", agregó Viotti.

"Nuestra plataforma de ideas está basada en lo que nos pidieron los vecinos. Creemos que este compromiso que asumimos explica el resultado de las elecciones primarias cuando nos fue muy bien, un reconocimiento, un voto de confianza por lo que hicimos como concejales, pero también por lo que podemos hacer en adelante. ¿Qué nos planteaban los vecinos? Nos pedían seguridad, herramientas para acceder al primer empleo más allá de las limitaciones que tenemos como concejales para dar respuestas directas a estas demandas, lo que sí podemos hacer es ocuparnos de canalizar esos planteos. También medidas de acompañamiento a emprendedores. Nos comentaron el drama que genera la inflación, que golpea el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, también al emprendedor y al industrial que no puede, ante la falta de reglas claras y previsibilidad, planificar proyectos a mediano y largo plazo. Además nos plantean que se necesita mayor celeridad en las políticas públicas vinculadas a vivienda, al acceso al lote. Estos temas marcaron nuestra agenda a partir de lo que recibimos en las recorridas", describió Viotti.

"Más recursos para políticas de género, seguridad, iluminación porque la ciudad está oscura en muchos barrios y muchas veces en el centro. Atender la cuestión social de la mano de la mano de la educación" dijo por su parte Sagardoy al resumir los temas de conversación con los vecinos. "Tenemos un proyecto para impulsar la Casa de Resguardo para proteger a víctimas de violencia de género. Lamentablemente no contamos con el suficiente compromiso del Intendente con esta problemática. Pedimos estadísticas y demoran en las respuestas. Es necesario redoblar los esfuerzos para la atención de casos de violencia de género", agregó.

Tras ser la lista más votada en las primarias, Viotti remarcó que "Juntos por el Cambio es el equipo más preparado para liderar la labor en el Concejo, hoy nos toca defender los valores que conforman el ADN del rafaelino, el trabajo, la educación y el esfuerzo, con el apoyo que creemos podemos obtener este domingo vamos a poder sostener las bancas que tenemos actualmente, es el desafío que tenemos".

Pura confianza y entusiasmo teniendo en cuenta que Cambiemos pone en juego cuatro bancas el 10 de diciembre (además de los mandatos de Viotti y Sagardoy, finalizan los de Lalo Bonino y Marta Pascual). "El aumento en la participación que se estima se dará este domingo respecto a las PASO nos genera expectativas positivas para lograr un crecimiento en la cantidad de votos. De quince listas que había en las primarias quedaron cinco, por eso hay muchos votantes que deberán redireccionar su voto, ahí tenemos una oportunidad, como así también con aquellos que se inclinaron por el voto en blanco o anulado", consideró Viotti.

"Somos una oposición constructiva, responsable, pero ponemos límites y marcamos las diferencias", aseveró el concejal que en 2017 encabezó la lista más votada que cosechó más de 34 mil sufragios. "El control es uno de nuestros ejes de gestión parlamentaria. Vamos a mantener nuestro compromiso por hacer un control exhaustivo y responsable de los actos de gobierno del Ejecutivo Municipal. Generamos constantemente herramientas de control, como pedidos de informes o la ordenanza de auditoría. Siempre buscamos asegurarnos que el manejo de los fondos sea transparente. Cuando quisieron aumentar la planta de personal por encima de lo que se necesitaba le pusimos un freno, cuando quisieron subir la Tasa con porcentajes desmesurados también fijamos límites, como cuando quisieron avanzar con redireccionamiento de partidas. Eso lo que hace un concejal opositor, siempre con voluntad constructiva, porque en el marco de la emergencia sanitaria hemos votado a favor muchos proyectos que necesitaba el Ejecutivo", sostuvo.

"Por eso la importancia de buscar un equilibrio entre ambos poderes municipales, en este caso apoyando una oposición que tenga la fortaleza necesaria para frenar lo que consideramos no está bien por parte del kirchnerismo de Rafaela por más que se disfracen de otra cosa", afirmó Viotti. "El pedido a los vecinos es que vayan a votar, que aprovechen esta oportunidad con un voto positivo", concluyó.