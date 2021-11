"En Rafaela creció mucho la desigualdad"

Encarando las horas finales hacia las elecciones del 14 de noviembre, los candidatos del Frente de Izquierda-Unidad en Santa Fe cerraron esta semana la campaña. Al igual que en la previa a las PASO, la candidata a senadora Irene Gamboa, estuvo de visita en Rafaela, siendo la primera vez que encabeza una lista. Y en diálogo con LA OPINION, la joven, en referencia a los objetivos para el domingo, manifestó que "somos un frente de trabajadores, de luchadores. Lo que pasó en las elecciones primarias es que los resultados expresaron una gran decepción con el gobierno nacional y que se profundizó con la foto de la quinta de Olivos. La elección del Frente de Izquierda Unidad fue importante, donde sectores de familias trabajadoras y de la juventud ha tenido un voto importante, consolidándose como tercera fuerza nacional con Nicolás Del Caño, entre otros. A nosotros nos ha permitido pasar a las generales en unas elecciones que eran difíciles para la izquierda, donde no tenemos los mismos recursos que los partidos tradicionales. Y para el domingo, le pedimos a todos esos sectores que se ven muy desilusionados, y que no han ido a votar, donde eso también fue una de las particularidades de las PASO con el gran ausentismo que se evidenció, que no opten por seguir fortaleciendo a los que lo llevaron a estar como están. El voto al Frente de Izquierda es un voto a la oposición del gobierno pero también de independencia política de los partidos que están pidiendo más ajustes y para defender los derechos adquiridos de los trabajadores".Con respecto a las jubilaciones y a las 2 pensiones que cobra Cristina por ser ex presidenta, dijo que "son políticos que viven como empresarios y hay que terminar con esta casta. Nosotros siempre nos hemos opuesto a esto. Tenemos una posición clara sobre las jubilaciones de privilegio. Es una vergüenza, porque mientras ellos tengan esas pensiones, hoy, un jubilado que ha trabajado toda la vida tiene una mínima que ni siquiera alcanza para pagar un alquiler. Esa realidad da mucha bronca, porque lo vivimos con nuestros abuelos y padres. Por último, la rosarina de 30 años se refirió a la mirada que tiene sobre Rafaela y su relación con la izquierda. "En esta ciudad seguimos apostando en llegar cada vez más a los sectores de los trabajadores. Al igual que en Santa Fe, acá creció mucho la desigualdad, donde hay sectores que se han llenado de dinero durante el último año. Le queremos plantear a aquellos trabajadores metalúrgicos, amas de casa, empleados, familias que no llegar a pagar el alquiler a pesar de tener trabajo, apostar al Frente de Izquierda es salir de esa grieta que nos quieren hacer creer que hay, ya que se encuentra peleando por medidas de fondo para terminar con esa desigualdad por la que estamos viviendo muchos en la actualidad en nuestra provincia".