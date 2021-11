Todos los concejales se solidarizaron con Viotti

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal, desarrollada ayer por la mañana, el peso político previo a las elecciones generales del próximo domingo 14 de noviembre, no estuvo centrado en el debate específico sobre algunos de los proyectos a tratar, sino que estuvo en las expresiones de solidaridad y apoyo por parte de todos los concejales hacia el concejal Leonardo Viotti, que el día anterior había sido víctima de una falsa noticia, en la que se lo acusaba de ser violento.

Todos apoyaron, se solidarizaron y repudiaron este tipo de acciones. Obviamente, Jorge Muriel y Brenda Vimo, remarcaron que a todos les ha pasado algo similar y que no hay que apuntar o echar culpas sobre un espacio político puntual. Esto claramente en respuesta a lo expresado luego de hacer la denuncia por el protagonista de la falsa noticia, quien señaló que “fue la muestra de lo peor de la política matona y apretadora que caracteriza al Kirchnerismo”.

Por su parte, Lalo Bonino dijo algo similar, indicando que esto pasa en todos los espacios políticos y remarcó que “me da una sana envidia ver el apoyo que le dan hoy a Leo, porque cuando a mí me pasó, nadie me apoyo”.

En tanto, Alejandra Sagardoy, compañera de banca de Viotti, expresó su malestar por estos hechos y también repudió enérgicamente lo sucedido.



TEMAS DE LA SESIÓN

En la sesión de ayer, se aprobó tal como se había informado, una nueva modificación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo, a partir de que hay varios aportes no reintegrables que superan los 22 millones de pesos. Se detalló que $17.500.000 serán destinados a la construcción de la infraestructura y el equipamiento para un Ecopunto receptor de materiales reciclables depositados por los vecinos y la compra de un Porta Contenedor Vial Truck Modelo PC 10 para el traslado del material recolectado en el Ecopunto ubicado en el Complejo Ambiental.

Asimismo, otro de los aportes importantes, tiene que ver con el área de Igualdad y Género, donde se le otorgó al municipio un aporte no reintegrable que asciende a la suma de $ 1.700.000 y en donde la Secretaría de Desarrollo Humano manifiesta la necesidad de incrementar la partida de Retribución de Servicios Privados en sus Programas DIAT y Agencias Territoriales.

Otro proyecto aprobado, fue el presentado por Cambiemos en el que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas que corresponda y en coordinación con las Comisiones Vecinales de los barrios Los Álamos y Villa Aero Club, evalué la posibilidad de incorporar dársenas de espera para vehículos en los laterales de colectora Ángela de la Casa en intersección con calle Magdalena Bruno. Colocar reductores de velocidad en colectora Ángela de la Casa y calles Estanislao del Campo y Palmira de Arcos. Colocar cartelería con indicaciones de velocidad máxima y otras que por las particularidades de los barrios contribuyan al uso seguro de los espacios y calzadas evitando conflictividad entre vecinos y riesgos de accidentes. Realizar controles preventivos “efectivos” de tránsito, especialmente los fines de semana, aún en horarios nocturnos. Colaborar con las acciones necesarias para evaluar la factibilidad del proyecto de ambas Comisiones Vecinales para la unificación de barrios Los Álamos y Villa Aero Club.

También se aprobaron varias Minutas de Comunicación impulsadas por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, fundamentalmente vinculadas a obra pública y a reclamos de vecinos de diferentes sectores de la ciudad: Pedido para completar iluminación de calle G. Paganini desde Avenida Pte. Perón hacia el Norte con dos columnas; solicitud para instalar en la parada de colectivo correspondiente a la Línea 4 ubicada en la intersección de las calles Beltramino y E.Oliver, frente al CAP N º4, una garita; evaluar intervención sobre calle Antártida Argentina entre las arterias Eduardo Oliver y Aristóbulo del Valle, a los fines permitir el estacionamiento de ambos lados de la calzada, en virtud de que la arteria corre en un único sentido de Norte a Sur y en uno de sus lados vedado; y un pedido para llevar a cabo la modernización y renovación de la Plaza de la Paz, prometida en 2015.