Florencia Muriel es otra de las candidatas a concejal en nuestra ciudad por la agrupación Rafaela Mi Ciudad. Antes del cierre de campaña, le comentó ayer a este Diario que "en lo personal es una experiencia muy agradable que me ayudó a crecer y a formarme aún más. Somos un espacio nuevo, independiente y 100% rafaelino. Esto de involucrarme, sin saber en realidad cómo era hacer una campaña, fue positivo, donde me ayudó aún más a acercarme a la gente, a escucharlos, a empatizar, a detectar las reales necesidades de la gente y de la sociedad en general. Esto me genera el deseo aún más de querer representarlos. a cada uno de los vecinos de la ciudad, en el Concejo para poder colaborar en la resolución de los problemas". La ex titular de Paseo del Centro manifestó también que "en este tiempo de campaña hicimos visible y dejamos ver cuáles son los ejes de trabajo que elegimos para desarrollar y quiero decir, además y más allá del resultado del domingo, son preocupaciones que me llevo y que cargo en mi mochila para trabajar desde el lugar que sea en la implementación de estos proyectos". Por último, Muriel agradeció a "toda la gente que confió en nosotros, al apoyo que recibimos luego de las PASO y le pedimos a la gente que haga un voto consciente, un voto positivo, que no se deje llevar por lo que está pasando a nivel nacional y a la hora de votar a los concejales, que piense en la ciudad. Creo que el Concejo necesita una mayor pluralidad de voces y nosotros somos una verdadera opción de cambio. Este 14 de noviembre, acompañanos con tu voto.

En tanto, la joven rafaelina, si logra llegar al Concejo, agregó en diálogo con Radio ADN, que "en el caso de acceder a la banca lo primero que haría es pedir una buena planificación, y tener en cuenta las reales necesidades y prioridades que tiene el ciudadano rafaelino. Creo que todos sabemos que van por parte de la seguridad, el empleo y fundamental y básica, la educación, que es la base de la cultura y de ahí se engancha todo". Respecto a quién es el adversario más visible con quién disputará el ingreso al cuerpo legislativo, la comerciante le asignó la posibilidad de obtener 4 lugares a las fuerzas mayoritarias, y el quinto espacio lo disputará con Delvis Bodoira. "De los 5 candidatos solo asistimos 3, que somos los que estamos peleando a quinta banca" mencionó Muriel refiriéndose al último debate de ideas. "Creo que los otros están muy relajados, tienen un aparato político grande atrás, una estructura, y saben que cómodamente pueden acceder a una o dos bancas cada uno. Yo creo que mi competencia directa, más que nada hoy es Delvis". Y por último, y como todos los candidatos consultados, Muriel también señala a la inseguridad como uno de los temas más reclamados por la ciudadanía.