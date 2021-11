Finalizó la obra de renovación y modernización de bicisendas

Con el objetivo de compartir un momento de intercambio con todos los actores que participaron de la renovación y modernización de los 2500 metros de bicisendas en calles Perú y Lisandro de la Torre, se concretó, en la tarde de este jueves, un encuentro en la Plaza Fossano.

La obra consistió en la ejecución de rampas de accesibilidad, colocación de losetas amarillas podo táctiles de prevención, pintado de cruces peatonales y líneas de frenado, colocación de nomencladores y carteles de señalización, pintado de cruces y colocación de divisores de bicisenda y la instalación de cestos de residuos y bicicleteros.

Los actores involucrados en la obra que aporta movilidad sustentable, hablaron sobre su experiencia. Además, se firmó el acta de finalización de obra, se entregaron certificados y se destapó una placa conmemorativa que simboliza la importancia del trabajo articulado desde una mirada social, inclusiva y ambiental en las obras que se realizan desde el estado.

El primero en tomar la palabra fue Rodolfo Flores, en representación del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación, quien declaró: “A diferencia de otros programas, el plan de Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible (MIF) tiene una búsqueda de una mayor inserción social en cuestiones relacionadas a desarrollos sustentables. Y en este modelo, todo lo relacionado a las bicisendas es una visión de hacia dónde queremos integrarnos como sociedad. Esto nos permite la integración sociocomunitaria de aquellas personas que utilizan este medio de movilidad y que cada día son más y debemos ser más para una sustentabilidad del medio ambiente." “Por otro lado, este proyecto que se realiza con dineros aportados por el tesoro nacional, es importante que todos sepamos que se hizo con nuestro dinero, de cada uno de ustedes que han aportado con sus impuestos. Por eso esta es una obra de todos y todos debemos sentirnos parte de ella.” “Este programa a diferencia de otros tiene un abordaje social, el mismo que le damos a cada uno de los proyectos a través de la participación de UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos)”, agregó.

A continuación, Flores destacó que “para nosotros llegar a más de 100 municipios de todo el país con obras similares a estas, con más de 140 proyectos de entregas de materiales a municipios con menos de 50.000 habitantes, de alguna forma busca tener una visión federal, porque en este proyecto han participado de forma sinérgica, no solo la Nación poniendo los fondos, un organismo internacional como Naciones Unidas que nos da la trazabilidad y la transparencia en el manejo de esos fondos, sino también el Gobierno provincial y municipal que han tenido una participación activa. Lo que hemos logrado trabajando juntos, desde la Nación hasta los vecinos, es algo que nos llena de orgullo, sobre todo cuando encontramos cooperativas con pisada territorial que aprenden y mejoran su pasar con este tipo de trabajos”. “Para nosotros es un plus dejar a una cooperativa trabajando en un municipio del interior del país con los estándares de nivel mundial que es lo que le fija UNOPS. No es menor para cada uno de los que ha trabajado, desde los operarios hasta los responsables constructivos, legales del proyecto, entre otros, poder decir el día de mañana hemos trabajado con estándares mundiales evaluados y validados por Naciones Unidas", finalizó.



"CUMPLIR CON LOS

COMPROMISOS"

En tanto, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó "la importancia de haber involucrado a otros actores, la importancia de las personas de las cooperativas, pero también de los profesionales que tal vez son personas que nunca se ligaron a la gestión pública. Hay que poner en valor la trascendencia de las políticas públicas, la vinculación de Provincia y Nación que nos llevó a presentar un proyecto y tener respuesta. Hoy estamos ante esa realidad. Siempre sabemos que hay una puerta que se nos abre. Finalizar esta obra demuestra la importancia y la responsabilidad que tenemos desde el municipio de cumplir con los compromisos”. “Siempre Luis Castellanos nos dice que no hay nada mejor que el uno a uno. Nadie va a contar mejor lo que se hizo que los protagonistas. El cartel y los 18 millones de presupuesto no se explican mejor que en palabras de los que estuvieron al frente de la obra, día tras día”; aseguró Caruso. "La importancia de este tipo de trabajos de infraestructura vial responde a la necesidad de contar con una correcta señalización para una mejor ubicación y circulación, y dotar a la ciudad con el equipamiento urbano correspondiente para potenciar la movilidad sustentable. Pero en este caso volvimos a hacerlo, como dije, a partir de trabajo articulado con otros niveles del Estado y atendiendo a la cuestión social y de género, además de la ambiental".

Y agregó que "frente a la necesidad concreta de trabajo que plantearon algunas personas, el acompañamiento del municipio permitió que más personas se sumen a las cooperativas del Complejo Ambiental ampliando la capacidad de trabajo y el de tareas que realizan". Por último, durante el encuentro, Caruso comentó también: "Ya estamos realizando las gestiones correspondientes para poder avanzar con más ciclocarriles en la ciudad. En esta oportunidad, en el sector de calles Falucho y Vélez Sarsfield".



PRESIDENTAS DE

LAS COOPERATIVAS

Las presidentas de las cooperativas, Marisa Almaraz de Cooperativa de Trabajo Esperanza Limitada, y Mónica Peralta, de Cooperativa Frente para el Trabajo Limitada, destacaron el orgullo que sintieron por haber concretado la obra y hablaron del valor de las oportunidades laborales y del acompañamiento del Estado. “Para nosotros fue una tarea muy especial porque nunca antes lo habíamos hecho. Sabemos que vamos a continuar con la obra. Queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó, a la que se formó, a los compañeros que trabajaron en la calle, a la Municipalidad, a todos los que desde el primer día estuvieron dándonos una mano, porque como dije, fue un inicio para nosotras. Somos recicladoras pero se nos dio una oportunidad para ayudar a construir una bicisenda que van a usar todos”; afirmó Mónica Peralta Por su parte, Marisa Almaraz dio gracias a los que confiaron y pusieron el proyecto en sus manos: “Ojalá que no sea el último, ojalá sigan pasando más proyectos por la ciudad y que a todas las cooperativas les pueda tocar la posibilidad de demostrar sus capacidades y de disfrutar del trabajo”.



EL CONTEXTO

En el año 2020, el municipio había presentado proyectos para poder acceder a fondos provinciales y nacionales que le permitan potenciar la movilidad sustentable. El 29 de abril del presente año fue anunciada esta obra, la cual fue llevada adelante por Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, con la Coordinación de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. La ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa Frente para el Trabajo Limitada y de un equipo de cuatro profesionales responsables de liderar el proyecto. La asistencia al proyecto se realizó a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). También acompañaron la Subsecretaría de Planificación Estratégica y la Subsecretaría de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe. La inversión provino del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible (MIF) del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación.