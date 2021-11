El Cine Belgrano estrena “Yo nena, yo princesa”

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera cinematográfica que se extenderá desde hoy hasta el martes. En el horario central de las 21:30 del del Espacio INCAA, se proyectará la película argentina “Yo nena, yo princesa”, dirigida por Federico Palazzo y protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino, Isabella G. C. y Valentino Vena.Una madre comprende que ni médicos ni psicólogos encuentran la causa de los padecimientos de uno de sus hijos mellizos. Desesperada recorre y busca soluciones hasta que descubre que todo se debe a que Manuel no se identifica con el género que le asignaron al nacer. Emprende así una lucha interminable para que sea respetada su identidad de género, ya que es una niña trans.Se trata de una historia real de amor y de coraje inagotables. Pero también un ensayo y una reflexión profunda y extraordinaria sobre los prejuicios y los saberes instituidos, tan próximos muchas veces a la ignorancia y la infamia con los que nos enfrentamos día a día.Es apta para todo público y la entrada tiene un costo general de $100 y descuento a jubilados y estudiantes: $50.También dentro de Espacio INCAA, se estrena otro filme nacional con dirección de Natalia Meta. “El prófugo” es un drama con suspenso psicológico y el elenco está integrado por Érica Rivas, Nahuel Pérez Biscayart y Daniel Hendler, con la participación especial de Cecilia Roth.Fue seleccionada para competir por el Oso de Oro de la sección oficial, en la 70ª edición del Festival de Berlín y para representar a Argentina en los Premios Óscar en la categoría “mejor película internacional”.Inés es una joven que, tras un episodio traumático durante un viaje con su pareja, comienza a confundir la frontera entre lo real y lo imaginario. Vívidas pesadillas y sonidos recurrentes invaden la vida cotidiana que lleva junto a su madre, hasta que ensayando para un concierto conoce a Alberto, un joven que se acomoda a su mundo sin cuestionamientos. Pero Inés no puede evitar una sensación peligrosa: hay seres que provienen de sus sueños. Seres que quieren quedarse para siempre.Se podrá ver a las 19:45 y es apta para mayores de 13 años. La entrada general es de $100 y con descuento a jubilados y estudiantes: $50.A las 18:00 se proyectará la secuela de Venom (2018), basada en el personaje de Marvel Comics, y la segunda película dentro del Universo Spider-Man de Sony.Dirigida por Andy Serkis cuenta con los actores Tom Hardy como Eddie Brock / Venom junto con Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris.Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady.La misma es apta para mayores de 13 años con reservas y se podrá ver doblada con una entrada general es de $300.Se recuerda que los espectadores deberán cumplir con los protocolos estipulados por la sala durante las funciones: uso obligatorio del barbijo en todo momento (solo se puede bajar para ingerir alguna comida o bebida), distanciamiento entre butacas (excepto para las burbujas de recreación de hasta seis personas), e higiene de manos.