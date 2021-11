Mariano Erba: "tenemos capacidad y un equipo con trayectoria"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Presentamos hoy a Mariano Erba, joven profesional que encabeza la lista del PAVS.

Nació en Sunchales el 19 de mayo de 1981.

Su formación la cursó en los siguientes establecimientos: primaria: Escuela Nro. 1212 Pioneros de Rochdale.

Secundaria: I.C.E.S (Sunchales) Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior.

Universitario: Abogacía en la U.C.S.E D.A.R (Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela)

En cuanto a cómo nació su inclinación a actuar en política manifestó "en el seno familiar, principalmente por la participación de mi padre en la U.C.R local en los años previos y posteriores del advenimiento de la democracia en 1983... participo además hace un par de años en instituciones intermedias de la ciudad .

"En el 2007 fui convocado por Griselda Bocco para trabajar en el área social del Municipio cuando se desempeñaba como Secretaria de Desarrollo Social... a partir de allí comencé a participar de las reuniones en el espacio político Vecinalista... Me desempeñé además en la Asesoría Jurídica del Municipio, Juzgado de Faltas y Oficina Municipal de Información al Consumidor", hizo saber en cuanto a su incorporación a la actividad política.

En cuanto a su conocimiento de la actividad parlamentaria local señaló que sigue las sesiones colaborando con Pancho(Oscar Trinchieri) en la labor legislativa.

"Todo lo que implique participación ciudadana en la toma de decisiones o en el efectivo aporte de opiniones o puntos de vista en políticas públicas viables que terminan teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de aquella, me parece muy interesante... lo más importante será cómo reglamentamos la iniciativa para que efectivamente se cumpla con el objetivo deseado", consideró en cuanto al Programa Ordenanzas Abiertas.



PROPUESTAS

El candidato vecinalista enumeró algunos de los temas para el cuerpo legislativo, detalle que se reproduce seguidamente "tenemos puntos de vista en cuanto a las temáticas que consideramos más importantes:

SEGURIDAD:

"En la última gestión Vecinalista, pusimos en marcha la GUS como política pública viable en materia de seguridad y vemos con mucha satisfacción su continuación por las gestiones municipales posteriores. Sobre la preocupante situación que estamos atravesando sobre el tema, consideramos necesario que el Ejecutivo se ponga al frente de la problemática, fortaleciendo el vínculo con el Concejo Municipal e instituciones intermedias de la ciudad, gestionando ante las autoridades provinciales (responsable de las políticas de seguridad) por ejemplo el aumento del personal policial que necesita la ciudad y su correspondiente equipamiento.

"Los ámbitos de participación como los Consejos Consultivos y Ejecutivo de Seguridad no funcionan como deberían en cuanto a ser un espacio de discusión y planificación de políticas preventivas (incluyendo las de carácter social) junto con las fuerzas de seguridad y la Fiscalía. Deben constituirse en encuentros referenciales por lo que vamos a proponer que se realicen en la vecinales de los barrios de la ciudad.

VIVIENDA:

"Con la decisión política de implementar la tasa suburbana, hemos logrado incorporar a las ciudad más de 1.000 lotes para equilibrar la demanda que necesitaba la ciudad: loteo Alassia, Ramabaudi, Rossi, fueron algunas de las urbanizaciones que se incorporaron al mercado inmobiliario. Siempre buscando un equilibrio entre los intereses del loteador y de los futuros compradores. Ello permitió también que el Municipio haya adquirido 14 hectáreas que al día de la fecha, y lamentablemente no se hayan podido aún urbanizar, con el agravante de que se han comercializado 2 manzanas y sus adquirentes desconocen el estado de los mencionados lotes generando una gran incertidumbre. Tenemos que gestionar y comenzar a trabajar en las obras de urbanización para poder poner a la venta los más de 300 lotes restantes.



PRODUCCIÓN:

"Cuando desde el Vecinalismo pusimos en marcha en marcha el Parque Industrial y la Casa del Emprendedor en particular, pensábamos en un emprendedor que nacía por aquel entonces. Debemos aggiornarla e incorporar las economías del conocimiento y de base tecnológica, debiendo potenciar los microcréditos y sobre todo la capacitación en oficios convencionales. Es necesario además que el Municipio se haga de terrenos destinados a servicios facilitando el desarrollo de nuevo emprendimientos vinculados con dicha temática. Consideramos que instituciones como ADESu, y espacios como Hacer para Emprender deben continuar teniendo un rol protagónico en el desarrollo de políticas emprendedoras y de inclusión para la ciudad.



MEDIO AMBIENTE:

"Llegamos a tener el 60% de los domicilios que realizaban la separación en origen de los residuos y fuimos ejemplo a nivel regional y provincial donde por ej. funcionarios de la ciudad de Rafaela concurrían a Sunchales para conocer acerca del sistema que se había puesto en marcha. Hoy tenemos un basural a cielo abierto con la promesa de hace más de 4 años de poner en marcha el Consorcio Girsu, sin ningún tipo de concreción hasta el momento. Esto nos generó muchas preocupación y solicitamos la declaración de emergencia ambiental, sin resultados satisfactorios. Siempre hemos apoyado iniciativas vinculadas al medio ambiente, como por ej. el Programa Eco Canje, pero debemos concentrarnos también en la materialización y localización del Girsu para lograr así una política sustentable para toda la ciudad.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

"Debemos realizar un diagnóstico integral del estado de las calles de la ciudad, ya que el último realizado fue en 2015 y la situación ha cambiado drásticamente, todo ello para planificar y evitar la improvisación en la realización de obras, que terminan generando un alto costo ya que no se realizan con los tiempos que requieren, por que no es lo mismo hacer pavimento en 19 días que en 2 meses. Mismo principio proponemos para el sistema cloacal, es decir, tenemos que conocer en qué estado se encuentran las plantas elevadoras para recibir un mayor caudal de material realizando para ello las indispensables obras complementarias en el actual sistema: urbanizaciones de varios años sin el servicio, parte céntrica de la ciudad con un grave estado de deterioro, colectora sur con años de espera en cuanto a su realización, etc, etc…

El 60% de la maquinaria del Corralón Municipal no funciona adecuadamente: de 5 motoniveladoras funciona 1 y ½, y es por ello que las tareas de mantenimiento y repaso de los ripios en zona urbana y rural es deficitaria. Hay que dotar al personal con las herramientas adecuadas para que pueda cumplimentar con sus funciones.

"Para finalizar, quiero decir que estoy convencido que somos la mejor opción para la ciudad porque tenemos la capacidad, la experiencia y la seriedad de un equipo con trayectoria en la función pública y por sobre toda las cosas la virtud de mantener un equilibrio y evitar la generación de mayorías automáticas en el Concejo, que ocasionaría la falta de discusión necesaria para mejorar cualquier proyecto que se someta al análisis del Concejo. Somos un grupo conformado por sunchalenses que quieren trabajar para Sunchales, por sobre toda cuestión ideológica, hecho que constituye la esencia del Partido Acción Vecinalista Sunchalense".