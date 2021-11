No la autorizaron a viajar a Santa Cruz

FOTO NA CRISTINA. No viajará a votar el próximo domingo.

FOTO NA CRISTINA. No viajará a votar el próximo domingo.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Luego de ser sometida la semana pasada a una histerectomía ampliada, la vicepresidenta Cristina Kirchner permanecerá los próximos días en Buenos Aires por recomendación médica y no podrá viajar a Santa Cruz para votar como sucedió durante las PASO y en elecciones anteriores.Así lo confirmaron a NA fuentes cercanas a la ex Presidenta, aunque persiste la duda acerca de si podrá participar del encuentro en el búnker del Frente de Todos el próximo domingo.Es probable que no pueda asistir tampoco hoy al cierre de campaña del Frente de Todos en Merlo, aunque hay expectativa por un nuevo parte médico.La titular del Senado fue sometida a una histerectomía ampliada por vía laparoscópica, una cirugía programada que consiste en la extirpación del útero."De acuerdo a la evaluación macroscópica realizada, el pólipo uterino encontrado presenta características benignas. El resultado definitivo del examen histopatológico se emitirá la próxima semana", señaló el informe.