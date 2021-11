“Con esta incorporación damos una señal clara de que la GUR se sigue reforzando”

Este miércoles, en la sede de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), se llevó a cabo la presentación oficial de 12 nuevos agentes que se suman al plantel de la fuerza preventiva de seguridad local para el desarrollo de tareas en calle y en el Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz”. Al mismo tiempo, se presentaron dos automóviles y cuatro motos cero kilómetro que posibilitarán afianzar el trabajo del personal en los distintos barrios de nuestra ciudad.

Del acto participó el intendente Luis Castellano junto al secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el jefe de la Unidad Regional V de Policía (URV), Ricardo Arnodo Suárez; la subjefa de la URV, Marcela Fernández; el director de la GUR, Gabriel Fernández; y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

Luis Castellano dijo: “Para nosotros es muy importante poder concretar el ingreso de personal a nuestra Guardia Urbana. Quiero recordar que, siendo Omar Perotti intendente y yo concejal, se tomó una decisión política histórica que fue crear la GUR porque los gobiernos locales teníamos que ayudar a las fuerzas provinciales en algunos temas controversiales de seguridad”.

También, remarcó: “Con el tiempo, la GUR creció y empezó a ganar prestigio en Rafaela porque siempre estuvo cerca de cada vecino y vecina. Su tarea fue creciendo, incluso, pasando momentos muy duros porque nos sentimos muy solos ya que no teníamos el acompañamiento de los gobiernos provinciales para coordinar distintas cuestiones. Hoy, sentimos, claramente, que podemos trabajar en forma coordinada tal como lo merece nuestra ciudad. Tenemos un Comando Unificado del que participan las principales fuerzas de prevención en seguridad”.

“Con esta incorporación queremos volver a dar una señal clara de que la Guardia Urbana Rafaelina se sigue reforzando, que el Centro de Monitoreo Urbano se sigue reforzando. Empezamos con 35 agentes y hoy son 86. Además, pasamos a vivir un nuevo paradigma en materia de seguridad: la tecnología puesta al servicio de la prevención. Contamos con 281 cámaras distribuidas en más de 100 puntos fijos. También estamos llevando adelante el programa Ojos en Alerta, que ya cuenta con más de 1.500 ciudadanos capacitados, para ayudar, con un mensaje corto y simple, a que una situación sospechosa pueda ser monitoreada y que una patrulla pueda abordar la cuestión para que un hecho suceda”, concluyó.



Decisión política, acompañamiento y mayor presencia

Por su parte, Maximiliano Postovit expresó: “Es una decisión política del intendente Luis Castellano la de acompañar las acciones de prevención en seguridad que llevamos adelante desde esta Secretaría. Esto queda demostrado con los recursos humanos y logísticos porque sumamos dos automóviles, cuatro motos cero kilómetro, 12 personas para el plantel de agentes en calle y cuatro para operación en el Centro de Monitoreo, lo cual lleva el número de agentes que realizan labores en este lugar a 86”.

“Es verdad que siempre hacen falta cosas, pero entendemos que esta es la forma de trabajar en prevención, de manera mancomunada con el Comando Unificado, estando a disposición de la Justicia, y sumando herramientas como Ojos en Alerta a la que se han sumado más de 1.500 vecinos”, agregó.

A su tiempo, Gabriel Fernández manifestó: “Estas nuevas incorporaciones aportarán recursos físicos y tecnológicos para la prevención en seguridad que estamos llevando adelante en nuestra ciudad. Se garantiza la presencia de un móvil más por sector con personal trabajando en binomio”.



Nuevos agentes

Los nuevos agentes que se incorporan a la GUR son: Luciana Ardissono; Francisco Favre; Sofía Genta; Miguel Gómez; Jorge González; Micaela Lema; José Martínez; Gabriela Mondino; Marcos Pron; Matías Rivarossa; Milagros Santana y Joana Swant.

Francisco señaló: “Es una emoción muy grande poder servir a la comunidad y estar predispuesto, cada vez que nos convoquen, cerca de los vecinos”.

Sofía indicó: “Hoy es un día de mucha felicidad. Formar parte de la GUR es un gran logro personal, algo que me propuse porque me gusta mucho ayudar, estar junto al vecino. A su vez, es un compromiso que asumimos con alegría”.

También se encontraban presentes el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Martín Gianni; el jefe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Emanuel Torres; el jefe de la División Protección Civil Rafaela, Diego Álvarez; el concejal Jorge Muriel; familiares y amigos de los nuevos agentes.



Comando Unificado

A primera hora de la jornada, los principales referentes de las fuerzas que conforman el Comando Unificado se reunieron para afinar los últimos detalles de las labores que se llevarán a cabo este domingo con motivo del acto electivo.

En ese marco, vale recordar que está establecida la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20:00 hasta el domingo a las 21:00. Sin embargo, los comercios podrán atender al público de acuerdo con los horarios establecidos por la normativa provincial.